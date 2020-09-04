歐洲最大妓院「帕莎」不敵新冠疫情，申請破產保護

▲歐洲最大妓院帕莎申請破產保護。圖為帕莎正門的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

位於德國科隆的歐洲最大妓院帕莎(Pascha)，已於日前申請破產保護。帕莎擁有一幢12層大樓，旗下有大約120名性工作者和另外80名員工，每天有上千名恩客上門，被德國媒體認證是「歐洲最大妓院」。

英國《每日郵報》周四(9月3日)報導，在新冠疫情衝擊下，帕莎妓院的負責人目前已經沒有能力支付12層大樓的管理費、以及包括按摩師和廚師在內的60名員工的薪水，因此正式申請破產保護。

據了解，正常情況下，約有120名性工作者在帕莎從事「自由業」。但在新冠疫情擴大的衝擊下，為防止病毒散播，德國北萊茵-威斯特法倫州(Nordrhein-Westfalen)宣布從今年4月起禁止賣春活動，卻沒有明確說明上述禁令將於何時結束。

對此，妓院負責人洛比夏(Armin Lobscheid)告訴德國《快報》說：「如果我們確信明年能夠恢復營業，或許還可以在銀行幫助下避免破產。但政府沒有給出明確的解禁日期，我們無法貸款，只好申請破產保護。其實大家都知道即使有禁令，有償的性服務仍然在進行中。」妓院關閉之後，賣春轉入地下，無疑使性工作者面臨更大的風險。

據了解，帕莎妓院1972年開業，2006年時因為被穆斯林指控侮辱伊斯蘭教而聲名大噪。當時該妓院為了迎接世足賽，在宣傳海報上畫了一名半裸女子和會內賽32強的國旗(包括有穆斯林新月標誌的突尼斯國旗)，被穆斯林認為是在褻瀆伊斯蘭教。