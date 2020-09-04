美國股市昨日大跌807點　恐慌指數VIX飆漲

▲美國道瓊指數3日大跌 807.77 點，VIX指數飆升。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

美國道瓊指數3日下跌 807.77 點， 2.78%，收在28,292.73 點。這陣子以來科技股漲勢猛烈，但昨日華爾街分析師對於科技股高股價能否延續抱持懷疑態度，同時，恐慌指數 VIX 飆漲逾 26%也反映出市場的恐慌性，加上美債殖利率下滑、美元上漲，導致美股四大指數重挫。

美股昨日情況是從6月以來最大單日跌幅。標普500指數下跌3.5％，納斯達克綜合指數下跌5％。 光這一日的下跌，也讓本週的漲幅回到原點。

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納斯達克指數大跌，是科技股自3月以來表現最差的一天。其中，蘋果下跌幅度最大，下跌了8％，單日市值蒸發約1800億美元。 Facebook，亞馬遜，Netflix，Alphabet和微軟也重挫3%以上。

CUNA Mutual Group分析師Scott Knapp說，「近來，股市估值過高，尤其是科技股，這需要進行一定程度的修正。在蘋果、特斯拉兩家公司宣布分拆股票之後，人們只關注在最近特斯拉和蘋果股價的非理性上漲，特別是散戶投資者。」

自特斯拉與蘋果股票分拆周一生效以來，特斯拉下跌了8.1％，蘋果下跌了3.2％。