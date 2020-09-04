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搬新家第1天！消防員遠赴邊境救火　回來發現「妻＋3孩燒成焦屍」

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▲▼火,火災。（圖／pixabay）

▲美國華盛頓州一場惡火奪走一家四口的性命，而男主人是一名野外消防員，事發當時遠赴邊境救火。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國華盛頓州發生一起悲劇事件。野外消防員勞爾（Raul Garcia-Santos）接獲通報，遠赴美加邊境與惡火搏鬥，未料任務完成返家，卻發現自家的拖車式住宅幾乎完全被燒毀，他的妻子馬爾卡莉亞（Marcaria Garcia-Martinez）與3個孩子都不幸葬身火窟。

綜合CNN、《新聞週刊》報導，斑頓市（Benton City）警消8月27日將近凌晨1時接獲通報，抵達巴布斯大道（Babs Avenue）的綠色英畝（Green Acres）行動住宅公園，但是起火的拖車已經幾乎被大火吞噬。消防員把火勢撲滅後，進入搜索，找到4具燒焦遺體。

斑頓郡法醫李奇（William Leach）證實，死者是女主人馬爾卡莉亞與她的17歲女兒盧茲（Luz Garcia-Martinez）、15歲兒子路易斯（Luis Garcia-Martinez）以及6歲女兒蜜雪兒（Michelle Garcia-Martinez），4人皆死於吸入濃煙導致的窒息。火災調查人員證實，這場惡火是因電路超載而引發。

事發當時，勞爾正在距離住家4小時路程、位於邊境的帕爾默（Palmer）救火，帕爾默大火燒毀了華盛頓州中北部17988英畝的土地。根據鄰居說法，這一家人才第1天入住，未料當晚就發生火災。

第二消防區區長當肯（Ron Duncan）回憶，當時火勢非常旺盛，甚至波及另外一輛拖車，相關人員及時拯救其他住戶，卻未能挽回死者性命。他提到，雖然斑頓市消防部門有提供免費煙霧探測器，但該拖車沒有安裝，「這是一起非常令人悲傷的案件，強調了煙霧探測器可以拯救性命的事實」。

勞爾的好友發起線上募資，協助籌措喪葬費用。募款頁面寫道，「一家四口在一場房屋火災中喪生，他們在華盛頓州沒有家人，只有親密的朋友。如果可以獲得任何幫助，我將非常感激」。全國野火撲滅協會（NWSA）也在臉書上表示哀悼，「我們替他承受失去的時光祈禱」。

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