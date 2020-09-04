推廣文創再升級　組宜蘭隊與大咖聯名打造自有品牌

▲▼「JINHO宜蘭敬好生活」與「大人物」聯名，強力推廣宜蘭文創商品再升級。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭文化局「JINHO宜蘭敬好生活」品牌去2019年首度亮相，邀集在地文創夥伴以「宜蘭隊」之姿，推出百項優質具宜蘭生活感的商品，縣長林姿妙表示，今（2020）年不僅甄選出18間生力軍，更與線上知名媒體「大人物」聯名進行「旅圖宜蘭」特別企劃，下半年除了3場縣外展售會，更將於10月在台北松菸舉辦「JINHO宜蘭敬好生活節」，期待能推廣宜蘭文創好物給全台更多民眾，進一步提升文創及文化經濟產業！

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「JINHO宜蘭敬好生活」是由宜縣府集結在地業者，攜手共創專屬宜蘭特色的文創品牌，透過選品認證，讓消費者可於電商平台或實體合作通路，購買精選的優質商品。

2020年甄選出的業者，除有三星四季青花瓷、Sine.天鼓、己文堂、小磚疊疊樂等12間持續研發新作的老夥伴，還新增6家新面孔，包含與周邊店家串聯成為頭城海洋藝文聚落的客製衝浪板品牌「ATOHA surfboard」；將天然染結合刺繡工藝的「水色染工作室」；從宜蘭農夫插秧手腳浸入泥土意象發想的「手腳日常」手作陶；將宜蘭知名景點縮小成扭蛋形式的「玩轉宜蘭」；以客製化刻燒呈現木材樸實質感的「原木文創」；以及全台唯一結合日式庭園主題的「綠舞國際觀光飯店」等周邊文創商品，每家業者風格獨特、各有不同的宜蘭味特色，讓人耳目一新。

宜蘭文化局為了提供民眾更多元深度的旅宿體驗、感受品牌主打的生活感，「JINHO宜蘭敬好生活」品牌還特別結合在地資源、文創與旅宿媒合訊息，與知名品牌網站《大人物》進行聯名特別企劃，精選宜蘭景點製作插畫地圖「旅圖宜蘭」，以線上報導、電商販售、KOL合作等方式共同宣傳，藉此加深品牌知名度與產品銷售，並同時宣傳漫遊宜蘭、體驗文化的美好。

而下半年品牌展售會，將陸續於台北大稻埕商圈「亨米選品店」、中山商圈「誠品南西店」、「華山文創園區」與「臺藝美學」等處進行品牌聯名市集，還有連續三日的「JINHO宜蘭敬好生活節」，歡迎大家來把宜蘭獨特文創商品帶回家，詳細展售資訊可至JINHO宜蘭敬好生活網站（https://yilanjinho.e-land.gov.tw/）、宜蘭興自造文創電商平台（https://chccpshop.e-land.gov.tw/）查詢，或洽03-9655440轉207蔡小姐。

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