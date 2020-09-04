拖進陰森樹林蹂躪…小妹公園獨自如廁出意外　遛狗男女成關鍵

▲英國一名3歲女童與家人在公園玩耍，慘遭陌生老翁帶離性侵。（公園示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／綜合報導

英國懷特島郡（Isle of Wight）有一名3歲女童8月31日在一處公園遭到性侵，隨後警察逮捕了一名60歲的男性嫌疑犯，並發公告尋找一對可能是重要目擊者的男女。該地區目前處於封鎖狀態，待警方進行後續調查。

據英國《每日郵報》報導，這名3歲女童8月31日和家人一起在雅茅斯（Yarmouth）附近的維多利亞堡郊野公園（Fort Victoria Country Park）遊玩，卻因家人一時疏忽而獨自於公園廁所逗留時，被帶往附近茂密的樹林裡性侵。

警方逮捕並拘留了一名涉嫌此案的60歲男性嫌疑人。據悉，女童與女童的家人都不認識他。偵探總督察戴維斯（Liam Davies）表示，「這是非常嚴重的事件，在我們依循多條線索調查的同時，受害女童與家人已接受專家援助，該地區也會再增派警察人力。」

戴維斯表示，警方得知當時附近有牽著兩隻狗的一對男女，可能目睹了重要的瞬間，且和女童的母親講過話，「我們必須找到目擊者，這一點至關重要，如果是您，請立即與我們聯繫。」性侵案件的調查繼續進行中，案發地區仍處於封閉狀態，並加派了其他工作人員在現場巡邏。

警長傑克遜（Sarah Jackson）補充，所有指控警方都會認真以待，職員將努力不懈地調查此事，「這種性質的事件極為罕見，我們開展了艱苦搜查，並與支持受害者的組織合作。」

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