她求包養「小鮮肉」只開1條件　網狂湧入：姐姐我不想努力了

▲網友開出的包養條件竟然只有年齡。（圖／翻攝自PTT）

記者曾筠淇／綜合報導

只靠女人來支撐自己生活支出的男人多被戲稱為小白臉，在現今社會中，「包養」絕對不是有錢大爺才能做的事。一名網友在PTT上幫女性友人尋找包養對象，其中的條件只希望能夠找到26歲至28歲的小鮮肉；不過由於預算有限，因此也引發一陣譁然，甚至還有網友笑稱，「阿姨我不想努力了～」

這名網友在PTT的sex板上，以「去哪裡可以包養到男生」為題發文，他有一個女性朋友想包養年齡落在26歲至28歲間的小鮮肉，不過預算則僅有「3萬至4萬元」；為了表示有意包養的決心和誠意，原PO也在文末強調，「此文絕非反串。」

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▲原PO的女性友人想包養26歲至28歲的「小男生」。（圖／取自Pakutaso）

在此之前，原PO其實曾建議可以去男模會館找找看有沒有合適的對象，豈料對方卻以「八大太多認識」為由婉拒；身為好友的原PO也幫忙上網調查哪裡能夠包養到男生，可惜無果，因此才會發文請網友幫忙，「去哪裡可以包養到男生？」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「我白、淨168（公分）」、「朋友的條件先講一下吧」、「這種機會都不屬於我」、「3至4萬（元）的話我勉強可以一個禮拜撥4個小時出來」、「我29（歲），飲恨」、「我一萬五（千元）就好」、「削價競爭，我1萬（元）就好」。

另外也有網友幽默回應，「阿姨我不想上班了」、「阿姨，我不想努力了」、「姐姐～我不想努力了」。