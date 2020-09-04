億光指控韓國首爾半導體發布不實新聞　將採取法律行動

▲LED大廠億光。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

日前韓國水原地方法院安山分院作出刑事判決，判定億光（2393）前韓國籍員工個人違反營業祕密法，導致億光被科罰金5,000萬韓元（約124萬元台幣）。億光今（4）日發布聲明，強調韓國首爾半導體發布不實新聞內容，嚴重悖離事實，意圖詆毀億光的商譽，對此，億光將主動採取法律行動。

億光表示，首爾半導體發布的不實新聞內容略舉有三點，首先就是億光被科處的罰金僅是法定最高量刑的百分之三，但是韓國首爾半導體竟對外謊稱法院判處億光法定最高量刑的罰金，明顯歪曲事實。

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億光指出，再來就是涉案的三名韓籍前員工是2016年先後主動到億光求職，億光並未透過不道德的手段「挖角」情事，明顯與首爾半導體指控的事實不符。

億光分享，第三點則是億光開發與銷售車用LED產品的時間遠早於三名涉案韓籍前員工入職億光的時間，法院判決也未認定億光有竊取首爾半導體「WICOP」技術，惟首爾半導體卻移花接木地誣指億光挖角這三名韓籍員工竊取其所開發的「WICOP」技術用以生產汽車LED頭燈等產品，對此億光將保留法律追訴權，追究其法律責任。

億光強調，公司在LED產業擁有深厚的研發能力，一向主動要求員工嚴禁抄襲、竊用或侵害他人營業祕密，並在入職前簽署「誠信保密暨智慧財產權約定書」，億光將對違反法律與公司規定的員工，以及在市場上散播的不實消息者，採取必要的法律行動追究其法律責任，以捍衛公司名譽與股東權益。