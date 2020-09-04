全台唯一「女董學院」今成立　發佈台灣首部女性治理白皮書

▲台灣女董事協會今（4)日舉行2020「剛柔並濟大未來」論壇，圖為協會理事長蔡玉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

國內最具影響力的女性企業領袖團體台灣女董事協會今（4)日宣佈成立全台唯一「女董學院」，會中並發佈台灣首部女性治理白皮書，理事長蔡玉玲表示，調查發現在2015至2018年期間，台灣女性領導的公司，由過往177家增加至230家，成長達三成。

台灣女董事協會(WOB.tw)，今年度擴大舉辦第二屆「剛柔並濟大未來」論壇。高達250位女性企業家、經理人與會交流，經濟部長王美花、金管會副主委邱淑貞、美國在台協會處長酈英傑、台北市長柯文哲，以及和碩集團董事長童子賢，產官學各領域貴賓與會出席，一同暢談女性領導者在後疫情時代，如何發揮剛柔並濟的特質，領導上市櫃企業突破重圍。

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▲遠東SOGO百貨董事長黃晴雯出席2020「剛柔並濟大未來」論壇,。（圖／記者李毓康攝）

台灣女董事協會理事長蔡玉玲表示，協會特敦請台灣管理學權威許士軍教授為顧問，並與北科大資訊與財金管理系，以研究女性治理見長的丁秀儀教授團隊合作，從2018年10月起，展開台灣首部女性治理白皮書計畫。

令人意外的是，台灣女性企業領導者所分布的產業裡，以製造業比例最高，達73.68%，比第二位的批發零售業9.65%，高出將近8倍之多，其他上市櫃的運輸及倉儲業，僅只有不到1%的企業以女性擔任董事長。

▲美國在台協會處長儷英傑（圖右）出席2020「剛柔並濟大未來」論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，台灣女董事協會正式宣布成立全台唯一「女董學院」，培育新一代女性CEO。學院執行長童至祥表示，女董學院師資陣容堅強，包含：上市櫃女創業家、跨國企業執行長，以及開創企業新風貌的接班人等。

童至祥指出，這些身經百戰的女CEO們，將共同投入為期一年的女性領導培育計畫，跟學員分享她們打世界盃的國際經驗，帶領企業女性菁英們快速成長。另外，協會亦將針對20到35歲族群有潛力女性，推出青年育成項目，從大專院校早期即投入培育，為新一代的女力注入新血。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）