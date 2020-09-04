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台股跌破5、10日線！蘋概三王跌逾1%　指數跌120點收12637點

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▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在12637點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股道瓊工業指數大跌807點，衝擊台股今天早盤跳空大跌近200點，但隨著新台幣強升近 2 角，出現股匯不同調，也緩和了台股跌勢，終場收在12637點，下跌120點或0.94%，成交量2305.37億元。

由於蘋果股價暴跌 8%，導致蘋概三王重挫，台積電（2330）以 429元作收、下跌1.61%；鴻海（2317）以 76.9元作收、下跌1.03%；股王大立光以3655元作收、下跌1.08%。

請繼續往下閱讀...

其他蘋概股包括玉晶光、力旺、台達電、立隆電、建準等都跌逾 2-3%。

其他大型權值股除了聯發科上漲，其餘都下跌。

今日上市類股漲跌互見，其中以玻璃類股漲幅最高，上漲4.11%；表現較差為造紙類股，下跌1.99％。

此外，因為美股大跌，也連帶影響在台掛牌的美股 ETF，富邦 NASDAQ 正 2 重挫超過 12%，元大 S&P500 正 2、國泰北美科技、富邦 NASDAQ、國泰費城半導體、國泰美國道瓊正 2、永豐美國 500 大等都跌約 5-7% 不等。

富邦 VIX 今天盤中最高漲到 5.8 元，漲幅最高飆 9.8%，距離 7/20 高點 5.81 元僅差一步，在恐慌情緒暴衝之下，量滾量也讓富邦 VIX 的成交張數爆出61.16萬張大量。

兆豐投顧董事長李秀利表示，美股昨天大跌主要原因有三個，包括漲多回檔、貿易赤字擴大、非製造業指數不如預期，但關鍵還是受蘋果和特斯拉暴跌拖累，台積電ADR昨天本來跟美股一起大跌，不過跌幅後來有收窄，台積電相對抗跌，這也是台股今天跌勢不重的因素之一。

另外，李秀利指出，費半暴跌是因為北京當局正準備制定一套全方位的新政策發展中國半導體產業，以因應川普政府打壓、切斷外國供應的種種行動，再加上近期美國的反制華為計畫，也讓華爾街有藉口短線漲多拉回整理。

李秀利表示，台股今天的確比美股強，台股之所以沒有失望性賣壓，主要是因為我們有季底，且美股大漲時我們沒漲，所以我們也沒有太大停利，另外，今天買盤沒歸隊，因為大家都在觀望，最近量縮整理，今天低點比9月1日和8月31日還低一點，但只要12500點不要破，指數能維持在8月20日長黑Ｋ上整理，大盤還是相對抗跌。

展望後市，李秀利指出，美股牽動法人敏感神經，九月份觀察重點在蘋果新機，第二是9/15華為禁令，另外8月營收也會是影響盤勢的因素之一。

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