助攻智慧牧場！工研院AIdea攜手乳業協會　用AI預測乳產量

▲工研院AIdea攜手乳業協會運用AI預測乳產量。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（4）日宣布，AIdea人工智慧共創平台與中華民國乳業協會合作，提出「臺灣牧場乳量預測」議題，運用AI人工智慧分析「乳牛群性能改良計畫」（Dairy Herd Improvement, DHI）資料庫，找出影響產乳量的關鍵因子，協助業者精準掌握乳產量，提升臺灣酪農產業競爭力。

工研院表示，隨著國人飲食習慣西化，乳品消費需求增加，台灣的乳品內銷比率近100%，雖然乳品產量年年成長，卻受限於牛隻飼育成本高昂與氣候問題，目前的國產乳品仍供不應求，需仰賴進口，若能掌握影響乳牛產奶量的關鍵因子，精準預測乳產量，對台灣酪農業者有極大助益。

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工研院巨量資訊科技中心執行長暨AI人工智慧應用策略辦公室副主任馮文生表示，過去AI人工智慧在臺灣多應用於製造、醫療、交通等領域，因此工研院擘畫2030技術策略與藍圖，投入智慧化共通技術AI人工智慧的研發，打造AIdea人工智慧共創平台，協助台灣產業找出AI人工智慧的應用發展。

馮文生指出，過去酪農業者多仰賴自身經驗決定飼育方式，由於牛隻泌乳的多寡與品質牽涉諸多因素，包括牛隻的年齡、品種、所處環境條件、健康狀況、氣候溫度等，若能透過AI人工智慧協助數據蒐集，找出產乳量的關鍵因子，就能有效協助酪農業者制定出最佳的飼育決策。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，這次與工研院AIdea人工智慧共創平台合作，透過AI人工智慧的導入，用更科學性的分析決策來取代過去酪農產業的經驗法則，讓產乳量的預測更加精準，目前業界已掌握氣候溫度，是決定乳牛產奶量的關鍵因子。

方清泉指出，因牛隻在天氣炎熱時，會降低進食，連帶導致產乳量降低，天氣寒冷時則相反，對消費者而言，在天氣炎熱時對牛奶的需求量，比天氣寒冷時更大，因此乳量的供給與需求無法配合，若未來AI人工智慧可以納入氣候溫度的因素，就能進一步應用在規劃不同氣候的飼養與銷售策略。



方清泉說明，「台灣牧場乳量預測」議題利用中華民國乳業協會所提供的「乳牛群性能改良計畫」，從2013至2019共7年份的資料庫，涵蓋牛隻的活動力、發情狀況、泌乳量、瘤胃的溫度、PH值、消化狀況、飼養方式等各項數據與資訊。

工研院分享，AIdea團隊從中進行資料整備、釐清議題，將「台灣牧場乳量預測」放上平台，自去年10月上架以來吸引43組來自國內外產學各界的AI人工智慧團隊共襄盛舉，AIdea將預測準確度達80%以上的AI人工智慧好手，推薦給中華民國乳業協會進行後續AI人工智慧的解題關鍵合作。

工研院強調，「人工智慧共創平台AIdea」匯集國內AI的產業議題庫、資料庫、人才庫，協助產業跨入AI人工智慧應用，引導企業釐清自身的AI人工智慧需求、整備資料、訂定議題，並協助企業找出AI人工智慧的應用發展，透過逾7500位的AI解題會員能量，協助產業找到最佳AI人工智慧應用。