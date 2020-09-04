疑陸半導體新政引恐慌！　美晶片股暴跌、費半市值大縮水

▲美國晶片股周四重挫，外媒分析可能與中國大陸政策轉變有關。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

美股周四（3日）從歷史高點大幅回落，其中又以晶片股賣壓最大，費城半導體指數重挫逾5.7%，《彭博》指出，這可能與中國大陸官方的舉動有關。

費半指數周四大跌5.74%，創下6月中旬以來最大單日跌幅，使費城半導體指數總市值縮水約1000億美元。《彭博》報導，日前有消息稱中國大陸正計畫制定一系列新的政策以發展其國內半導體產業，並以此應對川普祭出的限制措施。

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大型晶片製造商經歷了近幾個月來最慘的一天，輝達（Nvidia）股價周四下跌9.3%，創下自3月16日以來最大單日跌幅；博通（Broadcom）下跌6.1%，高通（Qualcomm）下跌5.5%，英特爾（Intel）則下跌3.6%。

國家證券公司（National Securities）首席市場策略師霍根（Arthur Hogan）表示：「如果你現在問我，8月以來最大的恐懼是什麼，那就是中美之間日益緊張的關係。」他指出，與第一階段貿易談判及中國購買更多美國農產品無關，「而是我們實際生活正在做的事：我們正在發動一場科技冷戰。」

《彭博》引述知情人士報導，北京當局計畫在2021年至2025年間，大力支持發展所謂的「第三代半導體產業」。知情人士表示，中國第14個5年計畫（十四五規劃）草案中已加入了一系列措施，以強化半導體的研發、教育和融資。此計畫將於10月份提交給國家最高領導層。

美國政府已將數十家中國科技公司列入黑名單，以防止它們購買美國零件，同時也對字節跳動的TikTok和騰訊的WeChat實行禁令，並對華為加以制裁。