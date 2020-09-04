生死瞬間！59歲男暴雨喊「別再過來」徒手阻車過橋　30秒橋崩墜河

▲一名民眾撐著雨傘向遠處駕駛揮舞、大喊，阻止車輛墜橋悲劇。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

今年第9號颱風「梅莎」昨（3）日強襲朝鮮半島（韓半島），重創南韓東部、南部與濟州島，位於江原道平昌郡珍富面的一座大橋更是在人車繁雜的尖峰上班時段硬生生遭氾濫的河水沖垮，幸好沒有車輛跟著疾駛墜入湍急河流，也未傳出人員傷亡，而這一切都多虧當地一名勇敢的民眾，靠著其機智與堅毅精神，才能即時阻止悲劇發生！

根據韓媒《中央日報》，崩塌的橋樑名為「松亭橋」（송정교），為連結珍富面下珍富里與松亭里兩座村落的橋樑，屬於當地交通要衝，然而受到暴風雨與湍急河水強力沖刷，松亭橋無法負荷，於當日上午7時28分左右，橋面中間地段往兩旁裂開、崩塌，軍方調閱監視器後，才發現多虧該名男性即時出面攔阻，才阻止巨大傷亡。

該名民眾為59歲的朴光進（박광진，音譯）。根據監視器影像，約上午7時28分25秒，受到暴雨侵襲，松亭橋橋面已明顯開始出現搖晃，橋面中間的凹陷處也被愈撐愈開，不料卻仍有不知情的駕駛急著過橋，這時位於對岸的朴光進見狀後冒著生命無險，急忙身出雙手大力揮舞、吼叫「不要再過來了」，向遠處駕駛示意儘快離開，該駕駛才明白事態嚴重性，打開閃光燈、不斷往後倒車。

▼松亭橋崩塌30秒前監視器影像。



此時也有其他車輛欲過橋，朴光進仍未停止手勢，持續向其他駕駛示意離開，經過約30秒，橋面崩塌、被沖進滾滾洪流中。

據悉，朴光進從上午7時就發現松亭橋似乎出現異狀，中間段的橋面不斷往下陷，於是趕忙打電話給松亭4里的里長請求協助，其妻子也撥打119請求援助，不過礙於當時是交通尖峰時段，所有支援救助的車輛全卡在路上，才決定只好靠著自身的微薄之力，徒手阻止悲劇，直到上午9時，都仍在與警方協助疏散車輛。

松亭4里的里長洪準均（홍준균，音譯）表示，「大概7點多的時候街到朴先生的電話，當時他口氣急忙地向我表示，松亭橋出現異狀，若不馬上想出對策可能很危險。若不是他即時發現橋梁龜裂，可能無法阻止悲劇發生。」

▲朴光進英勇機智，阻止悲劇發生。（圖／翻攝自평창신문）

朴光進接受當地媒體《平昌新聞》採訪時謙虛表示，他做的只有揮手要求對岸駕駛離開，並非特殊的英雄事蹟，換做其他人，相信也會同樣做這些事。

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