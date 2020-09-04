小資族買「零股」！他月投資1萬買進3檔...3招讓錢滾大

▲存股達人小樂挑選個股首重基本面，建議存零股應以產業龍頭股為主。

圖文／鏡週刊

盤中零股交易即將在10月26日上路，同時現行的盤後零股交易也將持續，投資零股變得更加彈性。專家表示，對小資族而言，長期投資可以不用考慮進場時點，但篩選標的成為關鍵，究竟投資人該怎麼做？

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達人透露，零股投資在標的的選擇上，要特別注意流動性、基本面，並且記得分散投資。

1.流動性高

在券商工作17年的財經部落客、效率理財王余家榮分析，當委託買進的股數，與市場上委託賣出的股數不一致時，自然不容易成交，這種事最常發生在冷門股，因此投資前應考量流動性。

「買到零股是一回事，但別忘了要賣得出去才能獲利。」國泰證期顧問處經理蔡明翰叮嚀，整股日成交量小於100張的股票，現股流動性可能都有問題，更別說零股，應避免投資。

2.基本面穩健

「挑選個股首重基本面，股東權益報酬率（ROE）最好大於15%，再以杜邦方程式分析ROE的品質，淨利要高、槓桿倍數不能太大，週轉率若是大於1.5時得特別注意。」存股達人小樂建議，投資零股要以產業龍頭股為主，統一、兆豐金、遠傳、元大臺灣ESG永續（00850）與元大高股息（0056）都是他推薦的標的。

「我是選股不選市，以民生消費股為主，長期穩定成長。」存股達人華倫老師周文偉解釋，養錯股票恐怕賠千萬，他不碰電子股是因為無法預測未來變化，「但我投資大統益，因為10年之後人們還是會用沙拉油炒菜。」

周文偉以六條件篩選長久獲利的好公司，包括：產品或服務具有壟斷或寡占特性；最好在該產業市占排行前2名；產品或服務簡單易懂，且具持久性；自由訂價能力高、受景氣影響小可重複消費；獲利穩定成長。

財報方面，周文偉會關注公司的銀行借款：非流動負債佔稅後淨利比重小於2。毛利率大於20%、營業利益率大於10%、ROE大於15%。針對零股新手，他推薦台灣50（0050）、0056、食品類股、官股銀行、電信股等標的。

3.分散投資降低風險

「我把投資分成必修與選修，必修就是買進追蹤大盤的指數，包括0050、富邦台50（006208），至少放一半資金；選修則是投資你有興趣的個股。」余家榮坦言，去年大盤成長30%，但多數投資人還是賠錢，但如果堅持一半必修，即使選修賠了錢，至少還可以保全部分資產。

小樂表示，投資要盡可能分散，「假設每月有1萬元可投資，最好把資金分成3檔。」對於剛進入資本市場的新手，蔡明翰建議以大型權值股為主，當中包含電子、傳產、金融等產業，依照個人對產業未來的前景分配投資比例。



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