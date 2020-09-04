最快10日見王毅！　印度外長：邊界衝突需靠「外交途徑」解決

▲印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

中印邊界衝突持續，印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）3日表示，印度與中國必須達成和解，實際控制線地區（LAC）的爭端需要透過外交途徑解決。蘇杰生也證實，他10日可能會在上海合作組織（SCO）的外長會議上，與中國外交部長王毅會面。

根據《印度斯坦時報》報導，蘇杰生3日在印度智庫「觀察者研究基金會」（ORF）的視訊會議中指出，中印雙方在實控線地區的衝突，必須透過外交途徑來解決，並證實可能會在10日舉行的SCO外長會議上與王毅會面，「至於當我見到我的中國同事時，我會和他談些什麼，我的意思是，我們已經認識很長一段時間了，所以你們可以有一些合理的猜測。」

蘇杰生表示，現在並不是兩國雙邊關係最容易的時期，但兩國和解對彼此都是非常重要的，而他也從未低估邊界問題帶來的挑戰，「我完全相信必須在外交領域找到解決問題的辦法。」蘇杰生指出，中印雙方都不應該單方面試圖改變現狀，因為邊界上所有事情都與兩國有關。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）2日抵達俄羅斯，參與SCO的國防部長會議；不過媒體消息指出，辛赫並沒有會見中國國防部長魏鳳的計畫。

►印度再禁118款中國App！ 華春瑩：冀印方支持雙邊交流合作

►中印衝突持續…印軍增防佔地理優勢 外媒：若主動出擊風險大增

►中印兩軍在邊境部署坦克 已進入彼此射程內