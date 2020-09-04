聯發科「天璣1000C」5G旗艦晶片曝光！獲LG智慧機採用　將銷售美國

▲聯發科技為美國地區量身打造5G系統單晶片「天璣1000C」首次亮相。（圖／聯發科提供）

記者楊絡懸／台北報導

手機晶片大廠「聯發科技」（2454）4日宣布，首款於美國登場的5G旗艦型系統單晶片「天璣1000C」（Dimensity 1000C），獲得LG Velvet 5G全頻段智慧手機採用，將於美國開賣，並與5G電信系統業者T-Mobile合作提供服務。

聯發科技無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，聯發科技長期專注於使用領先科技提升用戶體驗，「天璣1000C」是聯發科為美國市場量身打造的5G旗艦型系統單晶片，將為終端廠商和消費者帶來更多選擇，享受到下一代行動運算的極速流暢體驗。

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「天璣1000C」採用4顆ARM Cortex-A77旗艦核心和4顆主頻高達2 GHz的ARM Cortex-A55核心，搭配大型、低延遲的快取記憶體，同時採用5顆Arm Mali-G57 GPU，讓遊戲玩家得心應手。

此外，「天璣1000C」獲得Netflix AV1 HDR影音標準認證，支援在Netflix和YouTube上以AV1影片格式解碼，並與全球領先的遊戲影音串流平台Twitch合作，以更節能省電的編解碼影音技術，呈現最新一代視覺品質及流暢的影音體驗。

聯發科表示，5G技術橫跨各產品線，從手機到路由器到個人電腦都有；天璣系列晶片深受市場肯定，多家手機品牌採用，目前有多款預計今年下半年推出的手機正在開發中。