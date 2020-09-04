加利盒裝口罩在外販售謀取暴利　王美花嚴斥：怪東怪西、不能接受

記者林淑慧／台北報導

口罩國家隊爆發黑心口罩之亂，經濟部長王美花今（4）日怒斥加利科技負責人「怪東怪西」，加利說自己員工數不足以因應生產需求。政府徵用是有償徵用，不會讓廠商吃虧，像有別的廠商，過去只有30人，配合產能提升就自己增加到200人，人力應該由廠商調配。但加利除了繳交政府徵用量之外，都還有盒裝在市場販賣，表示有多餘產能，經濟部對其說法嚴正表達「不能接受」。

▲經濟部長王美花。（圖／記者李毓康攝）

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王美花強調，加利這樣的行為要嚴正譴責，國家隊沒日沒夜趕出這麼多口罩機，熔噴布是很好的技術，口罩廠商、國軍進駐生產足量口罩，且為穩定價格，業者也有合理利潤來賺取，在全世界揚名，分給友好國家協助防疫，這段時間辛苦但有很高的榮譽感。

台灣女董事協會(WOB.tw)，今年度擴大舉辦第二屆「剛柔並濟大未來」論壇，經濟部長王美花於會前受訪時表示，鶯歌及高雄有兩個大廠六月不交貨並非事實。

王美花表示，徵用數量衛福部找廠商開過很多次會，有藥證就部分徵用，徵用比例每一家都一樣，以符合公平原則。六月一日起口罩業者可以出口外銷，經濟部也都有掌握進出口情形，檢調需要都可以提供，目前還在調查當中，不方便表示意見。

如果加利的藥證被撤銷，就沒有被部分徵用的義務，每一個廠商都有被徵用的量， 針對目前沒有禁止陸資口罩來台，相關亂象可能重演？王美花表示，陸資進口以非醫材口罩進口，為了滿足市場各樣口罩需求，例如烘焙業的需求才開放進口，但後續的管理仍是重要。