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發誓打爆北韓！南韓研發地對地飛彈「一桿進洞」：精準度世界第一

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▲▼南韓自行研發地對地飛彈，宣稱打擊精準度世界第一。（圖／翻攝自南韓國防科學研究所官網）

▲南韓自行研發地對地飛彈，宣稱打擊精準度世界第一。（圖／翻攝自南韓國防科學研究所官網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）當局延著非軍事區（DMZ）佈署大批軍隊與多門常規火砲，處於高度警戒狀態，宣稱能夠在一小時內讓南韓首爾燒成火海，美國軍事智庫公司「蘭德」（RAND Corporation）甚至在研究報告中分析可能性。

為應付北韓的軍事威脅，南韓當局日前在官網上公開一系列相片，表示近期已完成「韓國型戰術地對地飛彈」（KTSSM，Korean Tactical Surface to Surface Missile），宣稱即使目標遠在100公里外，也能精準打擊、一桿進洞，並直搗黃龍，炸毀北韓所引以為傲的逃難坑道。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓國防科學研究所（ADD）在官網上公開地對地飛彈試射照片，圖中顯示該款飛彈能精準打擊遠在100公里外海上的目標物，如此「一桿進洞」式的精準打擊在世界上實屬罕見。

▲▼南韓自行研發地對地飛彈，宣稱打擊精準度世界第一。（圖／翻攝自南韓國防科學研究所官網）

▲飛彈打擊精準度高，連南韓研究員都相當震驚。（圖／翻攝自南韓國防科學研究所官網）

南韓軍方消息人士透露，「相片中的該款飛彈，早在數年前便朝著西海（指黃海）上的目標物試射過了。由於飛彈精準命中目標，連研究人員們都相當吃驚。」

據悉，南韓軍方過去曾公開一段試射影片，當時飛彈落下時僅距離目標1至2公尺，成功破壞地下坑道。

報導指出，北韓曾於2017年5月朝著日本海（南韓稱為東海）發射由飛毛腿飛彈改良的新型飛彈，該款飛彈在飛行450公里後，成功打中距目標物僅7公尺處；南韓軍方消息人士表示，「我國（南韓）所研發的KTSSM，與北韓的舊型、新型飛彈相比，精準度提升了不少。」

南韓所研發的「KTSSM」地對地飛彈直徑60公分、最遠射程達150公里。2010年南韓延坪島遭到北韓砲擊後，便致力於研發戰略武器，用來破壞北韓長射程火砲所在的坑道與陣地。

該款飛彈目前搭載於固定式發射台使用，然若搭載於車輛，其移動式的射程可達290公里，每一發飛彈造價8千億韓元，原本定於2018年配置於實戰中，然而因預算不足與研發日程不斷拖延，目前已預定2022年內完成佈署。

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