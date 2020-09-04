雲端最前線／5G新錢景來了！專家教你挑選潛力標的

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近年來5G技術從無到有，在科技創新的趨勢下迅速發展，未來5G多元化的應用場景將顛覆人們生活，為社會帶來質的改變，並催生一些新興業態，各國更積極卡位，爭奪5G話語權，在這場未來經濟競賽中，誰的勢頭最旺？哪些產業鏈因此而受惠？《雲端最前線》4日邀請復華投信副總經理廖崇文、分析師陳唯泰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲5G網路世代來臨。（圖／取自免費圖庫Flickr）

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5G無疑是今年最夯的話題，也是未來最有投資前景的產業，從過往3G/4G發展歷程，投資人該如何看待5G投資時鐘？此外，著眼5G商機，兩岸相關供應鏈也搶單搶得兇，而蘋果變心扶植紅色供應鏈，台廠是否如臨大敵？

雖然美國圍堵中國5G發展，但A股5G概念股業績依然亮麗，因為不少中資企業是蘋果、非蘋陣營通吃，營收翻倍漲；同樣地，台股中，也不乏受惠5G題材的企業，業績也很暢旺。對於這些5G潛力標的，若想要投資，除了買股票，還能布局甚麼？此外，5G狂潮下，兩岸股民瘋買5G ETF，又是什麼原因？請登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。