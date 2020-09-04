豬瘟爆發2年仍無法平息！日本再度被列為疫區

▲岐阜縣養豬場爆發豬瘟至今已2周年。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）



記者王佩翊／編譯

日本岐阜縣2018年9月爆發典型豬瘟，至今已2年，有關當局卻仍然無法完全撲滅疫情，世界動物衛生組織（OIE）3日正式取消日本「淨化國」資格，將其列為豬瘟疫區。儘管日本農林水產省積極加強各項措施，希望能努力撲滅疫情，但依照目前局勢看來，仍困難重重。

根據《共同社》報導，農林水產省表示，在2018年的豬瘟疫情爆發前，日本自1992年後從未發生過豬瘟，因此在2015年獲得OIE認定，躍升成為「淨化國」之一。然而2018年9月3日，日本岐阜縣卻爆出經典豬瘟疫情，當時OIE雖然給日本2年的觀察期，暫停淨化國資格，但至今豬瘟仍未平息，因此重新被OIE列豬瘟疫區。

由於在開發豬肉出口市場時，皆會被要求提供淨化國資格，日本農林水產省為了恢復淨化國資格，正積極推動更嚴格的養豬場管理標準，同時推進新款疫苗開發，試圖撲滅疫情。

岐阜縣2018年9月發生80頭豬因為豬瘟大量死亡的事件，也是日本睽違26年再度出現豬瘟，儘管政府當時宣稱已經完成防疫措施，但豬瘟疫情卻在當地一發不可收拾，瞬間擴散。儘管豬瘟病毒不會對人或鳥類造成感染，但致死率高，只要擴散到全國，將會直接影響豬肉的外銷出口，甚至無法排除病毒有突變的可能性。

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