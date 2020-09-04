台中妹「試用期2.8萬」擔心太廉價！　網點出1心態拖垮：別騎驢找馬

▲薪水是否合理得看工作專業性質。非當事人。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者黃可昀／綜合報導

目前最低薪資是2萬3800元，但這個薪水對於租屋族來說可能有點吃力。台中一名女子最近換新工作，雖然不是理想類型，「但就先求有再求好了」，計畫先做滿半年再找其他工作，目前領的是試用期薪水，一個月2萬8000元，「這樣算廉價嗎？」

這名女子在PTT表示，短時間還找不到自己有興趣的職業，但待業期間就等於沒收入，所以找了一份短期工作，計畫做滿半年後再換。工作地點位在台中，休假、待遇都依照勞基法制度，試用期月薪2.8萬，對她來說並非很滿意的數字，所以PO文問大家，「月薪2.8w會很廉價嗎？」

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▲普遍網友認為，2.8萬對於台中新鮮人來說合理。（示意圖／記者袁茵攝）



網友回應，如果是社會新鮮人，2.8萬在台中生活綽綽有餘，但是否「廉價」得看工作性質，如果這份工作的取代性高，容易被其他人替代，那麼2.8萬算是合乎行情，「我第一份才2.7（萬）還在台北」、「以前我剛到台中的時候24k還租房，給你參考」、「看福利，最近找了份新工作也是28K，但福利優於勞基法不少」、「要先看你以前工作的薪資如何才能做比較」。

除了薪水外，不少人也點出一項重點，如果目前沒有急迫的賺錢壓力，最好別隨便找一份工作來做，看似有在賺錢沒有消磨時間，但其實會阻礙自己找到理想職業，「每一份工作都會影響下一份，你先求有再求好所浪費的機會成本恐怕比慢慢找大很多」、「寧願待業也不要低就」、「我勸你趁年輕最好不要有騎驢找馬的心態」。