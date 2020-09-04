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重症患者激增！南韓「口罩工廠」員工染疫淪陷...24%感染途徑未明

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▲▼南韓國會議員秘書感染新冠，防疫人員對國會緊急消毒。（圖／達志影像）

▲南韓國會議員秘書感染新冠，防疫人員對國會緊急消毒。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，單日新增病例連續2天皆未滿200人！根據防疫當局統計，截至4日上午0時為止，南韓今（4）日上午9時30分共通報198起病例，其中包含189例境內感染、另外9例為海外感染；目前南韓累計確診數為20842例、增至331例死亡。國務總理丁世均（정세균）4日在會議中表示，為確保有效防堵病毒傳播，全國將持續實施「社交距離防疫」。

綜合《韓聯社》、《News1》報導，雖然疫情已逐漸趨緩，然而此波流行潮的確診者包含許多高齡的基督教信徒、示威集會參與者，且高齡患者本就屬於高危險群，因此重症患者人數大幅成長，截至4日已突破157人，一夜之間便增加30多人。

首爾市城北區「愛第一教會」與8月15日首爾光化門示威集會感染者仍持續上漲，且新增韓式炸雞店、泡菜工廠、口罩工廠、高爾夫球場、公寓大樓感染等數宗群聚感染案例；其中，高達24%的患者感染途徑不明。

▲▼南韓政府仍未鬆綁防疫措施，首爾廣藏市場顯得冷清。（圖／達志影像）

▲南韓政府仍未鬆綁防疫措施，首爾廣藏市場顯得冷清。（圖／達志影像）

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈新增病例達128例（首爾佔68例、京畿道55佔例、仁川佔5例）；忠清南道增20例；光州增10例；大邱增7例；忠清北道與慶尚北道各增4例；釜山、大田、蔚山、江原道、慶尚南道各增3例；全羅南道增1例。

截至3日中午12時，「愛第一教會」增加22人感染，共累計1139例；參與8月15日首爾光化門示威集會的民眾，則新增21人感染，共累計462例，散佈在南韓14個市與道。

忠清南道青陽郡累計共22人染疫；大邱健康食品推銷聚會累計15人感染；首爾市江西區航空保全業累計10人染疫；首爾市瑞草區殘障人士教育場所累計8人感染；京畿道城南市韓式炸雞「bhc」新興壽進站分店累計6人染疫；京畿道加平郡「Leenlee CC」高爾夫球場累計4感染。

▲▼南韓佛教名剎曹溪寺也遵守防疫守則。（圖／達志影像）

▲南韓佛教名剎曹溪寺也遵守防疫守則。（圖／達志影像）

首爾市繼九老區一棟13層樓公寓住宅大樓發生同列、不同層住戶群聚感染案後，江東區明逸洞某公寓大樓也傳出共4名住戶確診，目前疫調官仍在釐清住戶之間的關係，以及感染途徑等。

另外，慶尚北道漆谷郡歧山面一間口罩工廠的員工，於4日宣告確診，經調查後發現，其60多歲的父親曾於上個月29日至大邱市北區某大樓地下室參加冬蟲夏草事業說明會，昨（3）日確診。

首爾市銅雀區信用卡業者「振興環球」（진흥글로벌）累計34人感染；京畿道光明市志工團體「分享世界場」（나눔누리터，暫譯）增至20人感染；仁川市西區區廳17人確診（包含區廳長）。

對於近日的防疫態勢，丁世均表示，原定4日終止的首都圈、6日終止的全國防疫措施將持續延長，「雖最近新增患者數稍稍減少，但卻仍無法有效穩定疫情。與其草率鬆綁防疫措施、招致危機，還不如竭盡所能防堵疫情，直到迎來反轉局面。」

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