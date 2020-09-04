捷克接美之後「熱情奔台參訪」　《南華早報》：美樹立差勁的榜樣！

▲韋德齊訪台引發中國高度關注。（圖／記者林敬旻攝下同）

記者陳亭伃／綜合報導

中美關係緊繃之際，台灣彷彿成為「周旋的棋子」，繼日前美國衛生部長阿札爾來台，引發中國方面不滿，接著上周捷克議長代表團再度出訪台灣，《南華早報》即分析，美國給予國際「接近台灣」的勇氣，都是中國政府相當厭惡的，且將永不承認這種行為。

根據《南華早報》報導，自美國衛生部長阿札爾訪台後，讓國際對於台灣的「地位」再度重視，但這些看在中國政府眼中，是無法受到認同。過去北京方面就曾表示，「如有必要，將會以武力方式拿下台灣」並警告其他國家不要進行「支持台灣」的言論行為。

然而捷克議長團韋德齊（Miloš Vystrčil）卻不畏中國反對，堅決到訪台灣了解新冠疫情防疫狀況，並且交流雙邊資訊。報導中指出，美國的到訪鼓舞了捷克代表團的勇氣，對於中國而言，若有越來越多國家開始用某種形式與台灣建立官方接觸，那麼很可能將加深台海的緊張局勢。

▲美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)。（圖／記者屠惠剛攝）

儘管韋德齊訪台引發中方不滿，但分析人士指出，中國預計不會採取過度激烈的行為，因為4年前習近平訪問捷克，被視為雙邊關係重大改善，捷克政府也都讓中捷之間奉行務實的經濟利益關係。

報導最後指出，美國正在走上一條危險道路，為其他國家樹立危險的榜樣，台灣的問題目前沒有實質被解決，反可能先成為軍事角力的導火線。