媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍　完事蹲路邊吃飯！

▲柬埔寨少女遭到先殺後姦屍。（圖／翻攝自khmernews）

記者陳亭伃／綜合報導

柬埔寨金邊日前發生一起恐怖的姦殺案。一名25歲男子因為覬覦隔壁鄰居14歲清純少女，竟趁對方母親外出購物時，闖入屋內性侵。而少女因為太害怕想要呼救，還遭到男子恐嚇「我會殺掉妳」，未料少女卻持續呼救，男子最後將她割喉殺害、之後姦屍洩慾。

綜合外媒報導，案發當天少女的母親外出購物，留下14歲的女兒在家，回到家後卻發現女兒倒臥在大片的血跡中，也沒有了生命跡象。警方獲報抵達現場，發現少女有遭到性侵的痕跡，頸部也遭到割喉、頭部則有多處鈍傷。

經過調查，這名少女遭到隔壁25歲鄰居詹沙（Lach Chantha），因為觀察少女很久，心生愛慕之意，卻想以「性侵」的方式得逞。但當詹沙進到少女家準備侵犯時，少女因為多次呼救讓他感到相當焦躁，幾次警告「再叫會殺掉妳」，少女卻還是不斷發出聲音。

詹沙慌亂之下竟拿東西朝少女頭部猛砸，接著拿刀將少女割喉放血，接著才性侵屍體。警方調查結果也顯示，詹沙犯案之後還跟家人外出用餐，相當可惡冷血，將他逮捕後立即以殺人罪起訴。

少女下葬當天，當地村民也都前往悼念，場面相當悲戚。鄰居表示，少女平時相當乖巧，卻沒想到遇上這樣的悲劇。

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