不甩防疫禁令！尼泊爾千人推五樓高「神像戰車」上街　爆警民衝突

▲憤怒民眾拒絕接受政府強硬的防疫措施，執意慶祝紅麥群卓拿節，人群拉起一座高達五層樓的拉托神像戰車。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

尼泊爾逾2000名憤怒的民眾3日聚集在加德滿都鄰近大城拉利特普爾（Lalitpur），不顧政府對應新冠肺炎而頒出的集會禁令，聚眾慶祝「紅麥群卓拿節」遊行節慶，拉起一座五層樓高的「拉托神像戰車」（Bunga Dyah）繞行城市，卻遭警察用強力水柱以及催淚瓦斯驅離。

根據《路透社》報導，尼泊爾政府8月針對加德滿都以及附近地區，頒布暫時性的集會禁令，命令區域內所有的民眾只能待在家裡慶祝，以阻止新冠肺炎在境內擴散。警方證實，「我們動用水炮車和催淚瓦斯來阻止這場集會。」

▲武裝警方在拉利特普爾街頭陣列，在漫天的催淚瓦斯中與大批民眾對峙。（圖／路透）



目擊者表示，憤怒的民眾帶著口罩，朝前來控制人群的警察丟石頭，甚至還縱火攻擊其中一輛警用摩托車，有一名傷者在動亂中被警方抬出場。

紅麥群卓拿節（Rato Machindranath Jatra）的名字意思為「紅色觀音節」，歷史可以追溯至1400多年前，是尼泊爾最大的宗教活動之一。民眾會在雨季來臨前祈求雨神讓農作物豐收，推著約18公尺高的戰車繞行城市1個月，而戰車上則會坐鎮著紅色的觀音神像。尼泊爾的活女神庫瑪麗（Kumari）在也會到場觀禮。

今年參加節慶遊行的民眾主張，政府必須允許人民維繫幾世紀以來崇敬雨神的傳統，「我們反對執政者去干涉我們的文化以及節慶。」

▲麥群卓拿戰車在Bhoto Jatra節結束後，會被帶到邦加馬蒂的一座神廟裡休養6個月。邦加馬蒂也被稱作「雨神的第二個故鄉」。（圖／路透）



儘管民眾仍沉浸在紅麥群卓拿節的歡喜中，然而尼泊爾的疫情似乎不容樂觀。尼泊爾衛生部發言人高譚（Jageshwor Gautam）3日公布數據，境內確診人數已經來到42877人，且有257人死亡，而寺廟林立的加德滿都更是在一天內新增445例感染，比起前一天還要高出7%。

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