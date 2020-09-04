美非裔男被捕「面罩套頭」窒息亡…7警停職！市長怒控：局長瞞實情

▲美國紐約州羅徹斯特市（Rochester）非裔男子普魯德（Daniel Prude）被捕時遭「面罩套頭」死亡，再度挑動種族敏感神經，當地也爆發示威。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約州羅徹斯特市（Rochester）警方3月逮捕非裔男子普魯德（Daniel Prude），因對方上銬後情緒激動，就以「防吐面罩」套住其頭部，並強押趴下，導致男子失去意識，救治一周後死亡。事件本周曝光，再度觸動種族敏感神經。羅市市長沃倫（Lovely Warren）於3日下午宣布，7名涉案警員停職調查。

▲普魯德3月23日因精神健康問題，出言威脅要自殺，家屬報警要求警方協助拘押，未料發生憾事。（圖／達志影像／美聯社）



綜合CNN、《今日美國》報導，普魯德3月23日威脅要自殺，家屬因此報警要求拘押。他被發現時全身赤裸在街上亂晃，一開始被逮捕時非常順從，之後情緒卻越來越激動，因此被警方壓制，未料發生憾事。

門羅郡（Monroe County）法醫辦公室研判，普魯德死於他殺，死因是身體約束狀況下的窒息併發症、震顫性譫妄（Delirium tremens）與中樞神經迷幻劑急性中毒。

▲羅徹斯特市民眾憤怒發起「黑人的命也是命」示威。（圖／達志影像／美聯社）



消息一出，憤怒的民眾聚集在羅市的公共安全大樓外抗議。外界也開始質疑，警方究竟是如何應對處於精神健康危機中的人。警察工會則表示，他們對於此事件感到非常「擔憂」，正在致力於蒐集更多資訊。

羅市市議會致信市長，呼籲採取更強烈的行動，包括處分涉案警員，撤銷2日遭拘留示威者的指控，警方應以較溫和的方式回應抗議，並要求承諾提供心理健康服務。此外，也在另一封信中呼籲紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）加速調查，前往羅市說明辦案過程。後者也獲州長古莫（Andrew Cuomo）的支持與重申。

▲羅徹斯特市市長沃倫（Lovely Warren）表示，她遭到警察局長誤導，以為普魯德在拘留過程中因藥物過量死亡，但也承認必須負起責任。（圖／達志影像／美聯社）



沃倫3日傍晚召開記者會說明，已下令7名涉案警員立刻停職。她表示，自己遭到警察局長辛格塔里（La'Ron Singletary）誤導，以為普魯德在拘留過程中因藥物過量死亡，直至8月初才被告知全案細節，並且看到隨身攝影機的畫面。

沃倫表示，「我們對抗城市裡體制性種族主義的唯一方式，就是面對它」。她接受市府在此案缺乏透明度的批評，並且直言自己必須負責，「我知道自己身為這個社區的領袖，必須做得更好……我們做為一個社會、一座城市與一個社區，必須面對事實。制度性與結構性的種族主義導致普魯德的死亡」。

死者家屬3日在記者會上指出，普魯德事發當天出現精神健康問題。他的弟弟喬（Joe）說，警察「冷血謀殺」一名手無寸鐵的非裔男性，「還要死多少兄弟，社會才會明白這種狀況必須停止呢？」女兒塔希拉（Tashyra Prude）希望涉案警員被革職、起訴，「他們應該被逮捕，並且作為兇手接受審判」。



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