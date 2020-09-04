鑽研非裔歷史還出書！美國白人女教授自爆「假冒黑人」：騙了很多年

▲美國喬治華盛頓大學（GWU）歷史系副教授克魯格（Jessica Krug）。（圖／翻攝Twitter@DukePress）

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治華盛頓大學（GWU）歷史系副教授克魯格（Jessica Krug）在部落格平台Medium上撰文坦承，她其實是白人，但在幾乎整個職業生涯中都謊稱自己是黑人。

綜合《華盛頓郵報》、《衛報》報導，克魯格坦承欺騙好友與同事，陸續謊稱自己是「北非黑人，然後是美國非裔，接著是來自加勒比海的（紐約市）布朗克斯區黑人」。但她實際上來自堪薩斯，擁有白人與猶太人血統。

克魯格寫道，「我不是文化禿鷹，我是文化水蛭。過去許多年來，我多次想要終止這些謊言，但是我的怯懦總是比道德更加強大」。她坦承，孩提時代遭遇創傷後就開始假冒身分，此生一直都在與「沒有解決的心理健康惡魔」對抗，但也自知這一點「永遠、永遠、永遠無法也不能解釋、合理化、寬恕或原諒」自己的行為。

▲喬治華盛頓大學表示，已經針對此事展開調查。（圖／翻攝GWU官方網站）



克魯格研究領域包括非裔美國人、非洲與拉丁美洲歷史，2012年起在喬治華盛頓大學教學，開設課程包括非裔離散經驗與非洲歷史。

克魯格出版《逃犯的現代性》（Fugitive Modernities），敘述跨大西洋黑奴貿易與逃犯抵抗，獲得入圍相關獎項的殊榮，也躋身非裔歷史學者網路的一員，甚至從紹姆堡黑人文化研究中心（Schomburg Center for Research in Black Culture）等文化機構獲取贊助。

此消息一出，震驚學術界與校園。大學發言人諾薩爾（Crystal Nosal），校方已經注意到此事，並且正在調查情況，拒絕透露更多細節。外界批評，克魯格一直在「大膽行騙」，僅撰文表示懊悔，卻沒有道歉。

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