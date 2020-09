鑽研非裔歷史還出書！美國白人女教授自爆「假冒黑人」：騙了很多年

▲美國喬治華盛頓大學(GWU)歷史系副教授克魯格(Jessica Krug)。(圖/翻攝Twitter@DukePress)

記者吳美依/綜合外電報導

美國喬治華盛頓大學(GWU)歷史系副教授克魯格(Jessica Krug)在部落格平台Medium上撰文坦承,她其實是白人,但在幾乎整個職業生涯中都謊稱自己是黑人。

綜合《華盛頓郵報》、《衛報》報導,克魯格坦承欺騙好友與同事,陸續謊稱自己是「北非黑人,然後是美國非裔,接著是來自加勒比海的(紐約市)布朗克斯區黑人」。但她實際上來自堪薩斯,擁有白人與猶太人血統。

克魯格寫道,「我不是文化禿鷹,我是文化水蛭。過去許多年來,我多次想要終止這些謊言,但是我的怯懦總是比道德更加強大」。她坦承,孩提時代遭遇創傷後就開始假冒身分,此生一直都在與「沒有解決的心理健康惡魔」對抗,但也自知這一點「永遠、永遠、永遠無法也不能解釋、合理化、寬恕或原諒」自己的行為。

克魯格研究領域包括非裔美國人、非洲與拉丁美洲歷史,2012年起在喬治華盛頓大學教學,開設課程包括非裔離散經驗與非洲歷史。

克魯格出版《逃犯的現代性》(Fugitive Modernities),敘述跨大西洋黑奴貿易與逃犯抵抗,獲得入圍相關獎項的殊榮,也躋身非裔歷史學者網路的一員,甚至從紹姆堡黑人文化研究中心(Schomburg Center for Research in Black Culture)等文化機構獲取贊助。

此消息一出,震驚學術界與校園。大學發言人諾薩爾(Crystal Nosal),校方已經注意到此事,並且正在調查情況,拒絕透露更多細節。外界批評,克魯格一直在「大膽行騙」,僅撰文表示懊悔,卻沒有道歉。

