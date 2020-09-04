逛全聯被「一群小小兵包圍」！網一看融化了：請支援收銀

▲原PO在全聯遇到一群幼稚園小朋友在戶外教學。（圖／翻攝自臉書社團／《我愛全聯-好物老實說》）



記者崔子柔／綜合報導

一位網友在臉書貼出一系列在全聯購物時，被大票「小小兵」包圍的照片，其他人一看發現他們都乖巧地排隊，還全自備購物袋，不禁讚是「很好的機會教育」。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》分享，昨（3）日市場休市，所以一大早就去全聯採購，沒想到遇見一群超愛的小朋友們在戶外教學活動，「我記得以前我們家小朋友們都去大賣場逛大街，現在小朋友們都改去全聯啊！」

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原PO也提到，全聯還特地為他們多開一道結帳窗口，說他們也是消費者，「買糖，買餅乾，還買多多唷！一個小朋友們消費大概10到30元，這也是平常機會教育吧！」

網友看了不只被這群小朋友萌翻，也注意到他們都乖乖排隊，而且人人手上都拿著自己的購物袋，大讚是「很好的機會教育」，另外也有不少人分享，「我也有帶學生去過，一人50元，計算買什麼可以剩最少錢或剛好，算對才能去架上拿物品買」、「兒子幼兒園時候，學校也是有去7－11教學，老師讓小朋友金錢觀念和算數練習」、「我們公幼時也去過，分組去採買照片上的商品就算過關然後買回去煮來吃或分給孩子們吃。」

▼網友認為是很好的機會教育。（圖／翻攝自臉書社團／《我愛全聯-好物老實說》）

