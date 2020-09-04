特斯拉股價連跌3天！受科技股拋售潮影響「跌幅超越18%」

▲特斯拉股價下滑3日。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

隨著科技股出現大盤拋售潮，昨（3）日創下3月16日以來最大跌幅，特斯拉（TSLA.US）股價也連續3個交易日下滑，跌幅超越18%。

根據《CNBC》報導，特斯拉宣布發行50億美元新股、最大外部股東大幅出脫投票後，昨日股價下跌9%，至美股 407.00 美元，比週一收盤低了18%以上。

特斯拉最大機構股東、蘇格蘭投資基金Baillie Gifford持股從 7.67% 降至 4.25%，該公司表示，先前特斯拉股價持續上漲，表示著他們需要減少持股數量，進而符合單一股票在投資組合中的持倉集中度的要求，他們仍打算持續當特斯拉的大股東。

▲特斯拉近日股價走勢。（圖／翻攝自investing.com）



直到週三收盤時，最近的下滑趨勢並不足以削弱特斯拉今年以來超過400％的漲幅，但這確實代表該股創紀錄的高漲勢頭可能正在放緩。

特斯拉週二股價升至盤中新高每股502.49美元，隨後傳出特斯拉將發行新股股票，不定時地以市場交易價出售，進一步用於強化自身資產負債表及一般企業用途。受此消息影響，週二特斯拉股價就下跌 4.67%至每股約475.05美元。