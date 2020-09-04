　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登訪威州首站見「遭警槍擊非裔男家屬」　90分鐘談話獲讚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

美國民主黨總統候選人拜登在美東時間3日，前往威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）拜訪非裔男子布雷克的家人，布雷克8月23日遭警察從背後連開7槍，導致下半身癱瘓，連帶引發好幾天的抗議活動。由於先前美國總統川普也曾前往基諾沙市，但並未與布雷克的家人見面，拜登的這個舉動，再次掀起全美民眾熱議。

▲美國前副總統、民主黨總統提名參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲拜登與布雷克的家人見面。（圖／路透，下同）

根據《CNN》報導，拜登（Joe Biden）與妻子吉兒（Jill）抵達威斯康辛州後，第一站就是私下拜訪布雷克（Jacob Blake）的家人，並透過電話與布雷克本人交談，「他說沒有什麼能夠打敗他，不論未來是否能夠再次站起來走路，他都不會放棄。」

據了解，布雷克是在上月23日遭警察從背後近距離連開7槍，導致腰部以下癱瘓，當時他的3名孩子就在車上目睹一切。事發後的第一時間，布雷克的母親雖然為兒子的遭遇感到心碎，但還是不忘呼籲社會大眾理性結束暴力示威，並一起為受傷的兒子、警察祈禱。

▲▼布雷克（Jacob Blake）。（圖／路透社）

▲事發當時，布雷克的孩子們都在車上。

而拜登在威斯康辛州的行程主要也著重於「種族不公正」的爭議，由於威斯康辛州被認為是大選關鍵的搖擺州，這次的私下會面行程確實為他加了不少分。布雷克的律師克魯普（Ben Crump）還在推特PO文大讚，那場90分鐘的會面十分吸引人，因為拜登給出的關心相當有「人情味」。

不過，現任總統川普1日也曾與競選團隊一起前往基諾沙市，主打的口號為「法律與秩序」，但他並沒有與布雷克的家人會面，而是前往在抗議活動中遭到波及、破壞的店家，似乎是在暗示拜登所屬的民主黨縱容暴力。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／科技股大翻船！美股道瓊狂洩807點　那指跌近5%
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／羅伯派汀森傳染新冠肺炎　新版「蝙蝠俠」停拍

快訊／科技股大翻船！美股道瓊狂洩807點　那指跌近5%

搜救犬聞到了！瓦礫堆偵測到脈搏　貝魯特爆炸4周「還有生還者」

拜登訪威州首站見「遭警槍擊非裔男家屬」　90分鐘談話獲讚

特斯拉股價連跌3天！受科技股拋售潮影響「跌幅超越18%」

美國防官：北韓將增強ICBM導彈威力　未來4月內測試攔截用飛彈

快訊／羅伯派汀森傳染新冠肺炎　新版「蝙蝠俠」停拍

快訊／科技股大翻船！美股道瓊狂洩807點　那指跌近5 %

美警捕裸奔犯「防吐面罩套頭」　非裔男失去意識1周死亡

曼谷DJ入獄被「驗出新冠」　泰國本土100天零確診終結

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

街景變化、手指甲整年生長過程　他用缩時記錄生活...網：有毅力

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

拜登訪威州首站見「遭警槍擊非裔男家屬」　90分鐘談話獲讚

特斯拉股價連跌3天！受科技股拋售潮影響「跌幅超越18%」

美國防官：北韓將增強ICBM導彈威力　未來4月內測試攔截用飛彈

快訊／羅伯派汀森傳染新冠肺炎　新版「蝙蝠俠」停拍

快訊／科技股大翻船！美股道瓊狂洩807點　那指跌近5 %

美警捕裸奔犯「防吐面罩套頭」　非裔男失去意識1周死亡

曼谷DJ入獄被「驗出新冠」　泰國本土100天零確診終結

搜救犬聞到了！瓦礫堆偵測到脈搏　貝魯特爆炸4周「還有生還者」

快訊／希臘發生規模4.3地震…深度7公里　雅典明顯搖晃

航跡曝「直接朝颱風中心開」…巨浪拍翻貨輪　5867頭牛與43人遇難

屁孩玩碟仙白目問「妳漂亮嗎」　女鬼嘻嘻狠瞪…他七孔流血慘死

快訊／羅伯派汀森驚傳確診新冠肺炎！DC《蝙蝠俠》再度停拍

拜登訪威州首站見「遭警槍擊非裔男家屬」　90分鐘談話獲讚

史努比穿風衣化身情報員！造型靠墊、大頭熱水袋　英倫風周邊必收

特斯拉股價連跌3天！受科技股拋售潮影響「跌幅超越18%」

「海神」開眼！最快今變強颱「加速衝日韓」　路徑竟跟「梅莎」一樣

美國防官：北韓將增強ICBM導彈威力　未來4月內測試攔截用飛彈

快訊／羅伯派汀森傳染新冠肺炎　新版「蝙蝠俠」停拍

快訊／科技股大翻船！美股道瓊狂洩807點　那指跌近5 %

美報告揭解放軍侵台4路線！　陳玉珍曝直接「斬首」關鍵

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

國際熱門新聞

活牛貨輪船難　航跡：直撞颱風眼

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

即／美股道瓊狂洩807點　那指跌近5%

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

曼谷DJ入獄確診　泰國零病例破功

即／羅伯派汀森傳染疫　新版「蝙蝠俠」停拍

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

即／希臘規模4.3地震　雅典搖晃

35歲老師吃掉15歲學生　裸照流出被全校看光光

封貴賓犬當空軍上將！泰王「蕩奢生活砸爛老爸聲望」

5少年結伴放風箏！半天後陳屍甘蔗田

他搭電梯踩空「12樓→1樓」慘死

被打到只剩內褲！他全身血遭丟包醫院慘死

更多熱門

相關新聞

美國防官：北韓增強ICBM威力　急測試攔截飛彈

美國防官：北韓增強ICBM威力　急測試攔截飛彈

美國國防部高級官員表示，北韓正在規劃增強洲際彈道飛彈（ICBM）力量，為了應對北韓導彈的威脅力，美國將在2020年底前進行攔截導彈的性能測試，並擴大陸基攔截器的規模。韓媒推測，可能是美國2個月後的總統大選在即，提前警示北韓不要進行挑釁。

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

兒童體內可同時存在新冠病毒與抗體

兒童體內可同時存在新冠病毒與抗體

關鍵字：

美國川普拜登北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

台南男「才剛來2發」房門秒打開

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

10歲童「小鳥0.5公分」　媽求救：拉一拉也沒變長

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

活牛貨輪船難　航跡：直撞颱風眼

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面