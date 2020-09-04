搜救犬聞到了！瓦礫堆偵測到脈搏　貝魯特爆炸4周「還有生還者」

▲黎巴嫩貝魯特，救難人員經過一棟倒塌的建築物。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

黎巴嫩貝魯特大爆炸慘案發生至今已過1個月，有救難人員在一處瓦礫堆中偵測到有人類脈搏跡象，顯示可能還有幸運生還者。雖然偵測到的脈搏相當微弱，但救難人員不放棄任何希望，已經開始在現場開挖。

法新社報導，貝魯特省省長阿布德（Marwan Abboud）表示，來自智利的一支救難隊2日晚間在傑瑪斯地區（Gemmayze）一棟倒塌建築物工作時，隨隊搜救犬突然對瓦礫堆下的氣味做出反應。

救難隊員隨後使用掃描器偵測，果然在廢墟底下偵測到微弱的脈搏跳動跡象。阿布德說，雖然大爆炸至今已經過了四個星期，但很可能還有生還者受困；他說，「我希望他能活下來」。

貝魯特消防局官員穆爾（Michel al-Mur）說，根據熱成像儀，在瓦礫堆底下約2公尺處發現有生命徵象。救難人員表示，根據儀器探測，這名疑似生還者的呼吸頻率為「每分鐘19次呼吸」。據悉，智利救難隊、黎巴嫩民防隊和貝魯特消防局正聯手於現場挖掘。

貝魯特港口一批擱置多年的硝酸銨於8月4日發生大規模爆炸，造成至少191人死亡、6500多人受傷，並且幾乎完全摧毀貝魯特市區。黎巴嫩軍方表示，已知目前仍有7人下落不明。

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