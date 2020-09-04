加利被爆「陸製口罩混充」！晚間緊急聲明：都通過國家標準

▲加利老闆林明進坦承混充，但品質高於醫用口罩。（圖／東森新聞）



記者柯振中／綜合報導

國家口罩隊遭爆「陸製口罩混充」，引起社會震驚，口罩商「加利科技公司」大動作出面澄清，也願意回收有疑慮的口罩。加利公司聲明，所有出貨給台灣通路商的口罩都是台灣製造，符合國家標準，若有不實傳言，將採取法律行動。不過，因為消息傳出，許多民眾信心受影響，也有通路商開始願意接受退貨，並指出「台製、陸製」鋼印的不同之處。

加利科技有限公司指出，所有出貨給台灣通路商的盒裝口罩，包含成人醫療口罩、兒童醫療口罩、幼幼防塵口罩在內，都是台灣正規製造。加利科技公司說明，所有的醫療口罩都通過國家標準 CNS 14774 檢驗，屬於合格產品。

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加利公司還說，若有不實的報導或傳言出現，公司將才取具體且嚴正的法律行動。不過，受到消息影響，許多消費者開始失去信心，食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧也承諾，只要民眾過去有領到，9月4日開始到11日止都能到實名制藥局、衛生所換貨。

▼加利口罩出面聲明。（圖／翻攝臉書粉專／「蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區」）



對於這項消息，也有通路商說明，加利公司所用的鋼印字體不同，從鋼印可以區分口罩是台製或是陸製，現階段接受印有陸製鋼印的口罩退貨，但若是台灣本土製造的鋼印，口罩如果沒有損毀，則不接受退貨。

通路商提到，這次的風波當中，經銷商、藥局、藥師也都是受害者，必須等待加利公司接受完整司法調查，才能釐清進一步案件，再來決定是否要退貨。至於是否真的是以鋼印來區分口罩為台製或陸製，仍待進一步釐清。

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