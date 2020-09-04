　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加利被爆「陸製口罩混充」！晚間緊急聲明：都通過國家標準

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼混充口罩「防護率99％」高於醫療級口罩　加利老闆：對得起百姓。（圖／東森新聞）

▲加利老闆林明進坦承混充，但品質高於醫用口罩。（圖／東森新聞）

記者柯振中／綜合報導

國家口罩隊遭爆「陸製口罩混充」，引起社會震驚，口罩商「加利科技公司」大動作出面澄清，也願意回收有疑慮的口罩。加利公司聲明，所有出貨給台灣通路商的口罩都是台灣製造，符合國家標準，若有不實傳言，將採取法律行動。不過，因為消息傳出，許多民眾信心受影響，也有通路商開始願意接受退貨，並指出「台製、陸製」鋼印的不同之處。

加利科技有限公司指出，所有出貨給台灣通路商的盒裝口罩，包含成人醫療口罩、兒童醫療口罩、幼幼防塵口罩在內，都是台灣正規製造。加利科技公司說明，所有的醫療口罩都通過國家標準 CNS 14774 檢驗，屬於合格產品。

請繼續往下閱讀...

加利公司還說，若有不實的報導或傳言出現，公司將才取具體且嚴正的法律行動。不過，受到消息影響，許多消費者開始失去信心，食藥署品質監督管理組組長遲蘭慧也承諾，只要民眾過去有領到，9月4日開始到11日止都能到實名制藥局、衛生所換貨。

▼加利口罩出面聲明。（圖／翻攝臉書粉專／「蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區」）

▲▼加利口罩出面聲明。（圖／翻攝臉書粉專／「蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區」）

對於這項消息，也有通路商說明，加利公司所用的鋼印字體不同，從鋼印可以區分口罩是台製或是陸製，現階段接受印有陸製鋼印的口罩退貨，但若是台灣本土製造的鋼印，口罩如果沒有損毀，則不接受退貨。

通路商提到，這次的風波當中，經銷商、藥局、藥師也都是受害者，必須等待加利公司接受完整司法調查，才能釐清進一步案件，再來決定是否要退貨。至於是否真的是以鋼印來區分口罩為台製或陸製，仍待進一步釐清。 

►超級熱賣零負評

蝴蝶蜂鳥炫彩口罩分享區發佈於 2020年9月3日 星期四

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／美股道瓊暴跌800點　科技股創3月以來最大跌幅
「巨大海神」暴風圈達180km！環流對撞整排對流胞　豪雨來襲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「超眼熟身影」出現《天能》　台灣人一秒抓到大彩蛋！長榮也驚訝

加利被爆「陸製口罩混充」！晚間緊急聲明：都通過國家標準

「低頭族」腳卡捷運月台縫隙！乘客猛推車廂救援　北捷：這是SOP

媽祖環台21天1139KM活動　正統鹿耳門聖母廟歡迎大家一起來！

參與「雙黑洞合併」重力波發現　清大教授趙煦：令人興奮

立委陳椒華對學甲農地爐碴案　要求台南市環保局嚴查重罰

多維TW／冰封下的通氣管　「陸」地求生的台商組織

愛車停夜市…慘遭「6字挑釁塗鴉」讓他氣炸　網笑：阿土是誰啦

台北「22處假測速桿」根本沒主機！限速30反害摔　居民怒：閃心酸的

中華醫大飲調與點心製作班結訓　100多道飲品與烘焙點心秀成果

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

街景變化、手指甲整年生長過程　他用缩時記錄生活...網：有毅力

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

「超眼熟身影」出現《天能》　台灣人一秒抓到大彩蛋！長榮也驚訝

加利被爆「陸製口罩混充」！晚間緊急聲明：都通過國家標準

「低頭族」腳卡捷運月台縫隙！乘客猛推車廂救援　北捷：這是SOP

媽祖環台21天1139KM活動　正統鹿耳門聖母廟歡迎大家一起來！

參與「雙黑洞合併」重力波發現　清大教授趙煦：令人興奮

立委陳椒華對學甲農地爐碴案　要求台南市環保局嚴查重罰

多維TW／冰封下的通氣管　「陸」地求生的台商組織

愛車停夜市…慘遭「6字挑釁塗鴉」讓他氣炸　網笑：阿土是誰啦

台北「22處假測速桿」根本沒主機！限速30反害摔　居民怒：閃心酸的

中華醫大飲調與點心製作班結訓　100多道飲品與烘焙點心秀成果

中職／統一獅踢館樂天保首位　泰迪交鋒王溢正

「超眼熟身影」出現《天能》　台灣人一秒抓到大彩蛋！長榮也驚訝

防疫必備！微星跨足「商務筆電市場」　搭載第11代英特爾處理器

凱特溫斯蕾、瑟夏羅南大談女女戀 金馬影展「同志片單」公開

加利被爆「陸製口罩混充」！晚間緊急聲明：都通過國家標準

2020熱搜三大瀏海！朴珪瑛、太妍、秀智選對瀏海瞬間減齡幼小臉

渣夫車震小三染菜花！　網爆「小四也是人妻」起底車頭燈女神

「低頭族」腳卡捷運月台縫隙！乘客猛推車廂救援　北捷：這是SOP

快訊／希臘發生規模4.3地震…深度7公里　雅典明顯搖晃

加利喊「快把我踢出國家隊」　經濟部：有義務被徵用

塞奶王4你！賓士貓狂蹭馬麻手臂　喵皇滿眼愛意「霸道索吻」連環親

生活熱門新聞

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

10歲童「小鳥0.5公分」　媽求救：拉一拉也沒變長

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

遇癲癇發作！她大喊「不要往嘴裡塞東西」

Carry mask口罩下架！民眾隔一天還是買到

中永和人想改　萬大線2站更名成功

海神颱風大轉彎　甩雨北台時間點出爐

他質疑UberEats廣告失策！網曝真相

加利4月才受訪！「規模小、產能大」連經濟部都吃驚

低學歷穿著「1特徵」！網：容易藏武器

好市多「神級甜點一口8元」　6千人讚：必回購

混充口罩防護率99％！　加利老闆：對得起百姓

台北22支假測速！居民怒：閃心酸的

更多熱門

相關新聞

加利想退國家隊　經濟部：有被徵用義務

加利想退國家隊　經濟部：有被徵用義務

口罩國家隊一員「加利科技」輸入337萬陸製口罩再加工，遭勒令停業。加利公司負責人林明進3日晚間揭辛酸內幕，向官員喊話「快把我踢出國家隊」。不過，經濟部回應，只要有藥證，就有被徵用的義務。

口罩國家隊加利想退出　經濟部：有藥證就有被徵用的義務

口罩國家隊加利想退出　經濟部：有藥證就有被徵用的義務

加利口罩流入宜蘭　18間藥局曝！

加利口罩流入宜蘭　18間藥局曝！

林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

關鍵字：

加利Carry mask國家口罩隊陸製口罩聲明林明進

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

10歲童「小鳥0.5公分」　媽求救：拉一拉也沒變長

台南男「才剛來2發」房門秒打開

每天上班6hrs！神秘工作休4天「月薪1500」

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

「汽旅休息3hrs」遭員工闖入　公審文反刷萬讚

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

生日隔天被挖出！台中女童「塑膠袋包屍」慘死

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面