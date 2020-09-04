曼谷DJ入獄被「驗出新冠」　泰國本土100天零確診終結

▲曼谷大皇宮遊客戴上口罩。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷專電

泰國防疫有成，昨天是第100天沒有出現新冠肺炎本土病例，但今天隨即傳出一名近期沒有出國史的泰國男子確診消息，讓100天無本土病例的紀錄畫下句點。

泰國疾病管制署流行病學局局長瓦賴拉（Walailak Chaifu）今天傍晚臨時舉行記者會指出，一名37歲的泰國男子確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

這名男子在曼谷多處酒吧擔任DJ，因為毒品問題在8月26日入獄，9月2日被檢測出陽性反應，但他並沒有任何症狀，和他同間牢房的其他34人目前檢測皆為陰性，而這34人以及監獄警衛都還在隔離中。

除了男子的家人外，8月26日這名男子前往法庭聆聽判決結果時接觸到的20人都屬於高風險族群。

司法部矯正署副署長維拉吉（Weerakit Hanparipan）表示，這名犯人最近完全沒有出國史。

泰國從3月26日開始進入緊急狀態，並從4月4日開始禁止商業航班入境泰國，疫情控制表現不錯，截至今天早上為止，共3427例確診，其中58人死亡、3277人康復出院、92人住院治療中。

儘管出現了本土病例，疾病管制局局長素旺猜（Suwannachai Wattanayingcharoenchai）表示，只要大家持續執行防疫措施，這並不會讓泰國出現第二波疫情，民眾無須恐慌。

►超級熱賣零負評