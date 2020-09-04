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聯邦投信跨足私募股權基金　發動新投資引擎

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲聯邦私募股權預計今年底進場布局。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

金管會在2017年8月開放投信轉投資可跨足私募股權基金（PE Fund）業務後，睽違兩年多，金管會於2020年9月2日核准聯邦投信轉投資聯邦私募股權股份有限公司，令其跨足私募股權基金業務。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，聯邦私募股權股份有限公司預計今年底即可進場布局，相信未來可看到更多投信業者投入，帶動私募股權基金長期發展趨勢，提供更貼近投資人理財需求的服務。未來聯邦私募股權股份有限公司董事長將由聯邦投信董事長何明星兼任。

請繼續往下閱讀...

莊雅晴表示，聯邦投信所屬之聯邦集團為橫跨房地產經營、租賃、金融及大眾媒體之大型企業集團，於台灣深耕多年。在金融服務方面，聯邦集團擁有聯邦創投、聯邦銀行及聯邦投信等機構，得以滿足金融客戶全方位需求。

莊雅晴認為，私募股權基金在台灣的法規鬆綁後，發展空間擴大，對整體經濟以及投資人都有好處，尤其是聯邦投信得天獨厚，擁有母公司聯邦集團奧援，相信聯邦投信在取得私募股權基金業務資格之後，業務服務項目將更加完備，提供共同基金、全權委託以及私募股權基金等資產服務。

私募股權基金即「以非公開方式向特定少數投資者募資」且「以私有股權為主要投資標的」的基金。莊雅晴表示，聯邦首檔私募股權基金投資範疇，預計鎖定台灣永續發展之關鍵產業，包括太陽能、風力發電等再生能源，同時積極配合政府推動的5+2創新產業計畫，吸引國內民間資金投入國內實體產業，也有利於帶動境外資金回流我國產業及金融市場。

莊雅晴期許「在資產管理業發展愈趨成熟的現今，我們持續優化團隊合作默契，且會積極發展出更貼近投資人理財需求的服務」，在聯邦集團鼎力支持下，以期能提供投資人全方位資產服務、追求長期且穩健的績效，打造資產增益及永續發展並進，善盡資產管理業者之職責，進一步讓聯邦投信的品牌能見度提升。

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