股債雙高！債券殖利率普遍低　達人點「仍值得買」關鍵

圖文／鏡週刊

目前處於股債雙高時點，債券ETF殖利率普遍低，對追求固定收益的投資者來說，現在是否仍值得投入呢？

釐清這個問題就得先從獲利結構談起，任何資產的報酬率，都是由無風險報酬率加上風險溢酬形成。無風險報酬率對一般投資者比較陌生，可以想像成銀行定存年利率，而風險溢酬就是承擔風險所要求的報酬，風險愈高報酬愈大，反之亦同。

例如目前1年期定存年利率約0.8％，如果有1張6年期儲蓄險年化報酬率只有0.8％，可以預見銷售一定差，因為1年期定存利率都已經有0.8％，而風險較高的6年期儲蓄險，報酬竟只跟定存一樣。所以，保險公司若想賣這類型保單，就得將風險溢酬提高至投資者可接受為止，這也是目前6年期儲蓄險的年化報酬率，幾乎都在2％上下的原因。

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債券也是一樣，債券也存在風險，除了利率風險之外，還有信用、流動性、匯率風險等。但不論風險大還是小，都會反應在風險溢酬。承受風險較高的債券，風險溢酬就會比較高。債券的報酬率反映在殖利率上，承擔風險愈大殖利率愈高。

適度風險 報酬可期

目前因為美國聯準會利率非常低，所以美債無風險報酬接近於零，造成短天期公債ETF的殖利率非常低。但並不是所有債券ETF都一樣，風險較高一些的債券ETF仍有風險溢酬，以中信美國公債0-1這檔債券ETF為例，在8月底的殖利率只有0.1％，而中信美國公債20年殖利率為1.31％。同樣都是美債，信用風險一樣，只不過到期年數不同，因利率及流動性風險不一樣，長天期債券ETF的殖利率比起短天期債券ETF就會高一些。

再看同樣20年期的中信投資級公司債，這檔ETF的信用等級落在A及BBB，屬於投資等級沒錯，但最好等級的AAA及AA都沒有。不過也因這樣，殖利率才會高達3.45％。

其實，投資並非風險愈低愈好，而是挑選適度風險商品，藉由風險溢酬提升整體投資報酬。若要完全無風險，就只能獲得無風險報酬，而目前無風險報酬接近零，但只要選擇自己可承擔風險的標的，仍有不錯的報酬可期。



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