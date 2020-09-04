王令麟霸氣領軍再鑲金！ETtoday新聞雲、東森自然美勇奪傑出企業「金峰獎」

▲東森總裁王令麟(右)親自出席「第二十屆金峰獎」頒獎典禮，從前副總統吳敦義(左)手中領取十大傑出企業獎。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森集團在總裁王令麟領軍之下，近期企業經營成果豐碩、獲獎連連，今(9/4)再添金！東森集團自500多家企業中脫穎而出，旗下《ETtoday新聞雲》及《東森自然美》榮獲第二十屆金峰獎「大型企業組：十大傑出企業」、《ETtoday新聞雲》總經理陳安祥同時榮獲「十大傑出領導人」共3項大獎，王令麟親自出席受獎表示將帶領集團持續努力，進一步肩負企業社會責任。

由中華民國傑出企業管理人協會主辦的「金峰獎」，每年遴選十大傑出企業頒發「金峰獎」，以表彰優質企業及領導人的努力成果，今年第二十屆金峰獎獲獎名單冠蓋雲集，並由前副總統吳敦義擔綱頒獎嘉賓。

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王令麟於晚間親自出席金峰獎時表示，感謝主辦單位及評審的肯定，讓東森自然美、ETtoday新聞雲在500多家競逐下，雙雙獲獎，未來將持續努力創造更好的營收及更多就業機會，更要回饋社會、善盡企業社會責任。東森國際集團旗下眾多企業近年持續穩定成長，目標2025年全球營收將達2千億，相信這樣的成績對於帶領台灣服務業、零售業跨足全球值得努力與期待。

▲王令麟於領取金峰獎時表示，將帶領東森集團持續努力，進一步肩負企業社會責任。

ETtoday新聞雲本次榮獲金峰獎兩項大獎：「金峰獎-大型企業組」十大傑出企業，以及ETtoday新聞雲總經理陳安祥拿下「十大傑出領導人獎」，是歷年來首度得到金峰獎殊榮的新媒體公司。

2011年成立的《ETtoday新聞雲》一向強調快速行動、打破常規的公司文化，使《ETtoday新聞雲》流量屢創新高，日均流量已超過1,700萬，快速竄升為新媒體霸主，同時《ETtoday新聞雲》不斷推出創新服務，跨足線下廣告、寵物事業、發展內容電商，並斥資上億重金打造大型華人選秀節目《聲林之王》，更於2019年拿下第54屆電視金鐘獎「綜藝節目獎」，成為第一家敲響金鐘的網路媒體，為競爭激烈的台灣媒體圈樹立新典範。

也因此，東森新媒體企業經營理念與品牌形象經常獲得國內外專業機構肯定而獲獎連連，除今日獲頒金峰獎肯定企業實力，7月中東森新媒體也剛拿下國家品牌玉山獎，且今年牛津大學「路透社研究所」全球調查中顯示，東森新媒體連續三年蟬聯台灣人使用率第一名的網路新聞媒體，足見《ETtoday新聞雲》在華人媒體界的超群影響力。

▲東森集團旗下ETtoday新聞雲及東森自然美皆獲傑出企業金峰獎。

同樣獲得「金峰獎-大型企業組」十大傑出企業的「東森自然美」，原為近50年的資深美容品牌，2018年由東森集團併購後，透過集團龐大的內部資源整合，全面重塑品牌形象再出發，火速為美容市場投下一枚震撼彈。今年東森自然美已榮獲六大獎項肯定，除了金峰獎之外，包含：3項亞太 BIO 健康生技大獎，2項玉山獎，證明東森自然美品牌實力堅強。

東森自然美秉持「東森嚴選」信念，延續品牌原本「自然就是美」的訴求及「人證、物證、科學做見證」品牌精神，致力於天然護膚美容產品研發與行銷，在台灣已擁有超過260家加盟店，中國則有近1200家加盟店，更在新北深耕斥資五千萬打造東森自然美生技研發中心，在海內外紮下深厚的基礎。同時延攬國內頂尖學者、醫美專家成立東森自然美顧問團，並每季舉辦產學高峰會交流最新美容新知，敦促品牌持續投入研發再升級、追求企業更優化，王令麟也強調，未來更要打破傳統美容SPA封閉式經營，整合線上線下銷售通路，積極佈局全球，邁向華人美妝生技第一品牌。