　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

ETtoday新聞雲勇奪「金峰獎」傑出企業　優質新聞站穩新媒體第一！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ETtoday新聞雲榮獲金峰獎肯定，東森集團總裁王令麟 親自出席領獎 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETtoday新聞雲榮獲金峰獎肯定，東森集團總裁王令麟 親自出席領獎 。（圖／記者徐文彬攝）

記者林淑慧／台北報導

中華民國傑出企業管理人協會今（4）日舉行第廿屆金峰獎頒獎典禮，ETtoday新聞雲成立將近9年時間，以優質的新聞、豐富的影音內容，勇奪金峰獎「傑出企業」獎項，東森集團總裁王令麟親自出席領獎，感謝評審團的青睞與肯定。

今年ETtoday新聞雲屢獲社會各界肯定，除榮獲第二十屆金峰獎「傑出企業」及「傑出領導人」，以及第十七屆國家玉山獎「傑出企業」及「最佳人氣品牌獎」之外，同時，ETtoday新聞雲製播的大型選秀節目「聲林之王」在2019年榮獲電視金鐘獎「綜藝節目節」之後，今年，「聲林之王2」更入圍電視金鐘獎「綜藝節目獎」、「非戲劇類導播獎」、「聲音設計」以及「美術設計獎」等四項大獎，ETtoday已成為新媒體第一！

請繼續往下閱讀...

東森集團總裁王令麟表示，感謝主辦單位及評審的肯定，讓東森自然美、ETtoday新聞雲在500多家競逐下，雙雙獲獎，未來將持續努力創造更好的營收及更多就業機會，進而回饋社會、善盡企業社會責任。東森集團旗下眾多企業近年持續穩定成長，目標2025年全球營收將達2千億，相信這樣的成績對於帶領台灣服務業、零售業跨足全球值得努力與期待。

▲東森集團總裁王令麟從前副總統吳敦義手中，接下金峰獎獎座。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟（圖右）從前副總統吳敦義（圖左）手中，接下金峰獎獎座。（圖／記者徐文彬攝）

而榮膺本屆金峰獎傑出領導人獎項的ETtoday新聞雲總經理陳安祥也指出，ETtoday新聞雲成立將近9年時間，在新聞網站的基礎上，擅長社群經營，以優質的新聞、豐富的影音內容、熱鬧有趣的實體活動，快速地獲得廣大讀者的喜愛。

其次，ETtoday新聞雲持續培養新生代人才，以各項激勵方案，培訓年輕幹部，甚至舉辦設計大賽、投入商業競賽等，挖掘年輕人的潛力，此外，觀察科技趨勢與消費者行為，以數據調查輔助，研發新的創意與服務，同時，因應手機的廣泛運用與頻寬普及，強化影音內容的製播，因此，不論是內容力、品牌力、影響力均領先競業，成為得獎的關鍵。

▲▼金峰獎頒獎典禮，ETtoday，自然美獲獎 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETtoday新聞雲以及東森自然美，同時榮獲第20屆金峰獎「大型企業組：傑出企業」。（圖／記者徐文彬攝）

展望未來，陳安祥表示，ETtoday新聞雲將持續發展優質新聞與影音內容，努力經營忠誠的會員，發展新商模，站穩新媒體第一，同時，善盡社會責任，會以更好的服務和內容，帶來更好的體驗。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
歐陽娜娜錄節目未P圖流出！　「腿比陳立農粗1倍」網狂酸
快訊／美股狂瀉！道瓊再跌560點　科技股集體下挫
被控菜花男星小四！人妻「44秒嗯啊」不雅片外流…認是女主
快訊／國3死亡車禍！司機卡車內「小腿截斷」搶救仍不治
老公無償援助口罩國家隊...女星怒轟加利：當努力的人塑膠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／美股狂瀉！道瓊再跌560點　科技股集體下挫

ETtoday新聞雲勇奪「金峰獎」傑出企業　優質新聞站穩新媒體第一！

美股波動「高價股補跌」！投資專家：台股維持區間震盪整理格局

員工自發助醫護！劉德音：台積電「全球大家庭」與抗疫英雄站在一起

亞太電棄台灣大共頻共網合作　3.5GHz策略結盟遠傳

王令麟霸氣領軍再鑲金！ETtoday新聞雲、東森自然美勇奪傑出企業「金峰獎」

鴻海加速5G布局！　亞太電信、遠傳策略結盟「交叉持股」

ETtoday新聞雲日均流量1700萬　總座陳安祥獲金峰獎十大傑出領導人

遠傳與亞太電拚5G共頻共網　50億元買下亞太5億股

遠傳將發新股　買下鴻海亞太電股權

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

曖昧期間出遊把握三大秘技快速升溫！有神隊友助攻更加分

快訊／美股狂瀉！道瓊再跌560點　科技股集體下挫

ETtoday新聞雲勇奪「金峰獎」傑出企業　優質新聞站穩新媒體第一！

美股波動「高價股補跌」！投資專家：台股維持區間震盪整理格局

員工自發助醫護！劉德音：台積電「全球大家庭」與抗疫英雄站在一起

亞太電棄台灣大共頻共網合作　3.5GHz策略結盟遠傳

王令麟霸氣領軍再鑲金！ETtoday新聞雲、東森自然美勇奪傑出企業「金峰獎」

鴻海加速5G布局！　亞太電信、遠傳策略結盟「交叉持股」

ETtoday新聞雲日均流量1700萬　總座陳安祥獲金峰獎十大傑出領導人

遠傳與亞太電拚5G共頻共網　50億元買下亞太5億股

遠傳將發新股　買下鴻海亞太電股權

南韓「海陸仔」爆集體性侵　被老鳥「私處磨臉」菜鳥還要說謝謝

財經熱門新聞

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

舊制勞工退休金還有機會領　勞動部試算給你看！

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

快訊／美科技股集體下挫！道瓊再跌560點

遠傳與亞太電拚5G共頻共網

口罩國家隊加利想退出　經濟部：有藥證就有被徵用的義務

她包養小鮮肉只開1條件　網：不想努力了

「手滑」賣500萬股急買回還小賺　科技大老道歉

台積電第6！散戶最愛「持股Top20」揭曉

加利口罩國家隊合約曝光　林明進親筆簽名、每日19萬片

下周國內汽油估上漲0.7元　中油擬吸收漲價幅度出爐

小資族買零股！他月投資1萬..3招讓錢滾大

疑陸半導體新政引恐慌！　美晶片股暴跌、費半市值大縮水

加利盒裝口罩在外販售謀取暴利　王美花嚴斥：怪東怪西、不能接受

更多熱門

相關新聞

東森自然美獲傑出企業「金峰獎」

東森自然美獲傑出企業「金峰獎」

走過近半世紀的資深美容品牌東森自然美，經東森優化品牌形象後再出發，今年火速嶄露頭角、獲獎連連，今(9/4)再度榮獲「第二十屆十大傑出企業金峰獎」，從數百家企業中脫穎而出，今東森集團總裁王令麟親自出席領獎時表示，未來將帶領東森自然美從台灣在地出發，進而躍上國際舞台。

王令麟霸氣領軍！金峰獎勇奪3金

王令麟霸氣領軍！金峰獎勇奪3金

ETtoday新聞雲日均流量1700萬　總座陳安祥獲金峰獎十大傑出領導人

ETtoday新聞雲日均流量1700萬　總座陳安祥獲金峰獎十大傑出領導人

演藝圈最懂「生活」的藝人！

演藝圈最懂「生活」的藝人！

盤點「那些年與好朋友一起追的劇」

盤點「那些年與好朋友一起追的劇」

關鍵字：

金峰獎ETtoday

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

台南男「才剛來2發」房門秒打開

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面