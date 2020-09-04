ETtoday新聞雲勇奪「金峰獎」傑出企業　優質新聞站穩新媒體第一！

▲ETtoday新聞雲榮獲金峰獎肯定，東森集團總裁王令麟 親自出席領獎 。（圖／記者徐文彬攝）

記者林淑慧／台北報導

中華民國傑出企業管理人協會今（4）日舉行第廿屆金峰獎頒獎典禮，ETtoday新聞雲成立將近9年時間，以優質的新聞、豐富的影音內容，勇奪金峰獎「傑出企業」獎項，東森集團總裁王令麟親自出席領獎，感謝評審團的青睞與肯定。

今年ETtoday新聞雲屢獲社會各界肯定，除榮獲第二十屆金峰獎「傑出企業」及「傑出領導人」，以及第十七屆國家玉山獎「傑出企業」及「最佳人氣品牌獎」之外，同時，ETtoday新聞雲製播的大型選秀節目「聲林之王」在2019年榮獲電視金鐘獎「綜藝節目節」之後，今年，「聲林之王2」更入圍電視金鐘獎「綜藝節目獎」、「非戲劇類導播獎」、「聲音設計」以及「美術設計獎」等四項大獎，ETtoday已成為新媒體第一！

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東森集團總裁王令麟表示，感謝主辦單位及評審的肯定，讓東森自然美、ETtoday新聞雲在500多家競逐下，雙雙獲獎，未來將持續努力創造更好的營收及更多就業機會，進而回饋社會、善盡企業社會責任。東森集團旗下眾多企業近年持續穩定成長，目標2025年全球營收將達2千億，相信這樣的成績對於帶領台灣服務業、零售業跨足全球值得努力與期待。

▲東森集團總裁王令麟（圖右）從前副總統吳敦義（圖左）手中，接下金峰獎獎座。（圖／記者徐文彬攝）

而榮膺本屆金峰獎傑出領導人獎項的ETtoday新聞雲總經理陳安祥也指出，ETtoday新聞雲成立將近9年時間，在新聞網站的基礎上，擅長社群經營，以優質的新聞、豐富的影音內容、熱鬧有趣的實體活動，快速地獲得廣大讀者的喜愛。

其次，ETtoday新聞雲持續培養新生代人才，以各項激勵方案，培訓年輕幹部，甚至舉辦設計大賽、投入商業競賽等，挖掘年輕人的潛力，此外，觀察科技趨勢與消費者行為，以數據調查輔助，研發新的創意與服務，同時，因應手機的廣泛運用與頻寬普及，強化影音內容的製播，因此，不論是內容力、品牌力、影響力均領先競業，成為得獎的關鍵。

▲ETtoday新聞雲以及東森自然美，同時榮獲第20屆金峰獎「大型企業組：傑出企業」。（圖／記者徐文彬攝）

展望未來，陳安祥表示，ETtoday新聞雲將持續發展優質新聞與影音內容，努力經營忠誠的會員，發展新商模，站穩新媒體第一，同時，善盡社會責任，會以更好的服務和內容，帶來更好的體驗。