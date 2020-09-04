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ETtoday新聞雲日均流量1700萬　總座陳安祥獲金峰獎十大傑出領導人

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▲ETtoday新聞雲總經理陳安祥以多元經營新媒體的實力，榮獲第廿屆金峰獎十大傑出領導人殊榮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲ETtoday新聞雲總經理陳安祥以多元經營新媒體的實力，榮獲第廿屆金峰獎十大傑出領導人殊榮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林淑慧／台北報導

中華民國傑出企業管理人協會今（4）日舉行第廿屆金峰獎頒獎典禮，ETtoday新聞雲總經理陳安祥以多元經營新媒體的實力，榮獲十大傑出領導人殊榮。陳安祥於媒體專業資歷超過28年，曾任Fox Network集團節目及頻道營運總經理，多元營運歷練完整。

金峰獎為國內深具權威企業獎項，由中華民國傑出企業管理人協會主辦，評核國內優良企業、傑出領導者、優良商品以及創新研發等領域，並選拔表現傑出者。陳安祥以推動創新改革的積極作為、前瞻務實的經營規劃、卓越領導的具體成果和豐沛的媒體專業素養，獲本屆評審團肯定。

請繼續往下閱讀...

陳安祥表示，非常榮幸獲得本次金峰獎，這次得獎對於ETtoday新聞雲、一個新媒體的多元經營是一大肯定，自2011年成立之後，將近9年的時間，ETtoday新聞雲的日均流量已經達到1,700萬，臉書上的粉絲數將近2,000萬，站穩台灣新媒體第一。

陳安祥表示，我們首創把線上的媒體基礎向下扎根到實體零售通路與戶外廣告，ETtoday新聞雲自2018年經營實體連鎖通路，成立東森寵物雲商店，目前有103家門市，同時，經營家外廣告媒體，除台北捷運外，今年開始經營桃園捷運、台灣高鐵、新北環狀線、淡水輕軌，透過廣告與零售的線上線下整合，開創全新商模。正因東森新媒體不斷創新，才能在激烈的產業競爭中勝出，開創新藍海。

「ETtoday在創辦人王令麟總裁求新求變的支持下，成立以來每年都有新創舉，一邊播種一邊收割，才能穩健向上成長，榮獲金峰獎是團隊共同努力的成果，期望未來ETtoday新聞雲步步為嬴，續創高峰」陳安祥強調。

ETtoday新聞雲總經理陳安祥。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETtoday新聞雲總經理陳安祥。（圖／記者徐文彬攝）

陳安祥於2016年轉任東森新媒體後，便開始引進視覺創意升級、品牌重新塑造、影音內容製作等新傳媒觀念。ETtoday新聞雲從以「圖文」為主的新聞網站，轉型發展「影音」內容，深耕「年輕、有活力」的媒體品牌形象，根據牛津新聞報導，ETtoday新聞雲已經連續三年成為台灣民眾最常使用的網路媒體。

陳安祥表示，在管理上以「人才、創意」為兩大核心，懂得「分工與組織」是管理基礎，再輔以不斷的學習與細心觀察市場趨勢，才能讓團隊日有進境。清楚的說，就是要找到或培養好的人才，讓鼓勵團隊發揮創意進行大大小小的改變；能夠知人善任做好分工，把人才放在正確的位置；組織正確的團隊去完成不同任務，更重要的是不斷地學習，觀察市場的趨勢與消費者的可能需求

談到如何在競爭激烈的媒體環境下，獲得這樣的好成績？陳安祥首先歸功於全體同仁的努力，以及秉持幾個理念，持續深耕的結果，包括「以服務為本，強調消費者導向，滿足消費者需求；鼓勵創新，容忍同仁犯錯，激勵創意；重視人才，招募公司優秀同仁成為青年軍，作為中堅幹部；強調細節，不拘小節，但找出細節魔鬼，優化工作流程，提升營運績效；掌握科技，投資最新科技導引企業發展方向」。

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