國際火線／在新冷戰年代，美國正在為新熱戰作準備？

▲美國國務卿龐沛奧宣布美中進入「新冷戰時代」。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)日前在加州的「尼克森總統圖書館」發表了所謂「給共產中國的新冷戰檄文」。當中，蓬佩奧直指尼克森當年推動美國與中共關係正常化的做法是錯誤的、失敗的，造成中共今天對世界的威脅日增。因此自由世界應該團結一致對中共施壓，而非繼續放任他坐大。

當年尼克森／季辛吉結束美、中全面對抗與冷戰，是錯誤和失敗的嗎？當今川普／蓬佩奧發動的「全面抗中」新冷戰策略是正確的嗎？未來會成功嗎？關於前者，我不以為然。關於後者，我強烈懷疑。

其實，無論懷柔中共或是對抗中共，對美國來說，目的都只有一個：為了美國利益。當年的1970年代初，在政治上為了拉攏中共對抗蘇聯、以及儘早完成讓美國「一個頭兩個大」的從越南撤軍問題。以及在經濟上覬覦中國龐大的市場和廉價勞力，尼克森政府敲開了中國的大門。1979年，卡特政府乾脆拋棄台灣，跟中共建交。

這套「中美友好」戰略一直維持了40多年，證明了多年來美國政府認為這套戰略對美國是有利的。直至如今的川普政府，一下子就把前人的所有努力全推翻了。Why？

原因是這幾十年下來，中國富了、也比較強了。反之，美國卻喪失了大量的工作機會，以及出現對中國的巨大貿易逆差（2017年度高達3752億美元）。川普政府抓住美國這個痛點，掀起「讓美國再度偉大」、「全面反中」的風暴。吹響「讓美國再度偉大」這個號角，意味著川普認為他當選時的美國巳經不偉大，他更認為，「美國要偉大，必須先反中」。蓬佩奧的「給共產中國的新冷戰檄文」就這這麼來的。

但什麼美國會走到今天這一步呢？川普把責任完全推到中國身上。事實上真的如此嗎？ 中國大陸改革開後，美國是受益者之一。只是，賺到錢的，都是跨國的大企業（例如蘋果、可口可樂），全球化的浪潮卻造成美國大量產業外移。與此同時，國內許多產業升級的步伐卻十分緩慢，造成大量工作機會流失。

如果說，美國願意多採取一些社會主義措施，向大企業和富人加稅，是可以在某種程度上攺善勞工生活的。無奈美國政府見到「社會主義」這個詞就像見到鬼一樣，避之唯恐不及。不但不對大企業和富人加稅，還要給他們減稅！這本來就是共和黨一貫的主張，目的是吸引他們多多投資，在國內創造就業機會，或是給產業升級、或是給勞工們加薪。

去年「福斯財經網」點名，包括電商龍頭亞馬遜，影音串流平台網飛（Netflix）、通用汽車、油巨擘雪佛龍（Chevron）、電腦公司IBM等60多家大企業沒繳過一毛錢聯邦稅。當中，亞馬遜市值換算超過新台幣20兆元，卻連續兩年不用繳聯邦稅，甚至還獲得退稅！讓人難以釋懷的是，亞馬遜非但沒增加多少工作機會，前陣子還傳出裁員、以及剝削勞工、是不折不扣「血汗電商」的新聞！

美國的產業沈痾與貧富不均問題，川普政府並非不知道。但是為了爭取人民支持、爭取選票，在發起「打擊魔鬼」的群眾運動時。選擇攻擊的對象最好是外國人（比較不會引起國內分裂）。非法移民很好，每年賺走數千億美元順差的中國，更是一個完美的打擊對象。

川普政府反中，我沒意見。只是把所有責任都推到別人的身上，只凸顯美國的流氓氣質。這種「甩鍋」手法，不由得讓人想起1949年國民黨政府被迫撤出大陸時，杜魯門政府發表的《中國白皮書》（China White Paper），把丟失大陸的責任撇得一乾二淨。國民黨政府則認為是美國是始「亂」終棄。 因為日本投降後國共內戰期間，美國一直要調停，強迫國共和談。國民黨認為自己好幾次快要把共產黨消滅了，卻因為美國的從中作梗而功敗垂成。

當中最著名的一次，是1946年6月的「四平之役」後，林彪北逃，孫立人率新一軍追過松花江北岸，抵達雙城，離哈爾濱不足100公里，毛澤東已下令林彪準備棄守哈爾濱。但這時候杜魯門讓特使馬歇爾一再向蔣介石施壓。6月6日，蔣介石被迫下令停止追擊中共的東北民主聯軍，恢復國共談判。史稱「第二次停戰令」。後來的結局大家都知道：東北丟失，大陸政權易手。當時美國國內外都有人指美國對此有責任，杜鲁門政府卻悍然說：「不關我事」！

當然，美國政府「甩鍋」不只這一回。1980年代「日本第一」口號喊得震天響之際，日本對美國享有巨大貿易順差。結果，1985年9月22日，美國、德國、英國、法國在紐約廣場飯店要日本簽下著名的「廣場協議」，逼迫日圓大幅升值，接下來，日本跌進「失落的二十年」裡。

從此，美國的貿易逆差和失業問題就解決了嗎？當然不！美國的產業結構和升級問題並未解決。海外開發中國家低廉的資源和勞動力，不斷吸引美國的產業外移。接下來，比日本更可怕的經濟體（中國）出現了。川普政府逮住機會，舉起反中大旗，揭開了「新冷戰」的帷幕。

川普政府要反中，旁人無權置喙，但蓬佩奧跑到別人的紀念圖書館裡說三道四，指別人的中國政策是錯誤的、失敗的，只有我才是對的、才會成功，我認為很不厚道。因為，大家無非都是為了美國利益而已。事實上，如今要反中，蓬佩奧大可學學民進黨政府，一句「時空環境不一樣」，不就得了？何必對已故的總統踹一腳？

但反中真的比較符合全球利益嗎？未必。傳統的想法是：把改革開放的中國納入自由世界體系，可以利用經貿、文化逐漸改變這個國家，不但在經濟上裨益雙方，也可以讓這個世界更安全。這個看法，至目前為止大致上是對的。若是把阿共逼回到封閉時代，或是像北韓那樣，三不五時射彈或拿出核武來嚇唬大家，會是全球之福？

川普政府號召全球反中，除了貿易問題、拚連任等目的之外，還有打壓中國崛起，維繫美國第一霸權的目的。貿易問題可以透過談判解決，連任問題到了11月3日就一翻兩瞪眼。但「保住第一霸權」這個問題就無解了。對美國來說，這是一步不讓的。這才是美國要抗中的核心問題。也許，所謂「新冷戰」，是美國正在為「新熱戰」作準備。