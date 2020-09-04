影／星展銀瞄準台灣4優勢加碼投資　台灣區總座：是命運共同體！

◎採訪：紀佳妘

◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／紀佳妘

星展2019年7月宣布加碼投資台灣，增資新台幣22.5億元，也是星展台灣二度增資，並以「三接銀行（接地氣、接軌國際、接受人才）」為目標深耕台灣，幕後推手正是星展銀行（台灣）總經理林鑫川，面對台灣飽和的金融市場，究竟有什麼樣的吸引力，讓外商銀行願意投資台灣？

星展以扶植社會企業拉開企業社會責任（CSR）序幕，林鑫川的接地氣更是與台灣社會緊密結合，他談起星展銀行創立之初，原先名稱為「新加坡發展銀行」，也就是發展社會、經濟開發、為民眾尋求良好的生活機會，因此ESG對星展來說，「不是新梗話題，永遠就在我們的DNA裡」，如今聯合國也推廣一家企業不單以獲利營運為考量，也要衡量對於社會的意義與責任，再度印證星展走在對的道路上。

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▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川。（圖／記者湯興漢攝）

一顆銀行的「初心」 推廣台灣社企上國際舞台

星展銀行提出3大永續方針，第一是「負責任銀行（Responsible banking）」，如去年攜手友達光電簽署亞洲第一起「永續指數連結貸款」，或是推動綠色存款、星展eco永續卡等，未來也會持續耕耘。

第二是「負責任的企業營運（Responsible business practices）」，林鑫川以台中太平分行的屋頂型太陽能案場為例，為少見的自建、自電自用的案場，發電總計涵蓋該分行45%德用電量，也是推動永續最好的實力。

第三為「創造社會影響力（Creating social impact）」，星展基金會近年來以實際行動支持台灣的社企，包括推動友善農業的「直接跟農夫買」，同時也設置社企伸展台，推廣國際舞台，提供經營諮詢、融資優惠等措施，這一都回到銀行的「初心」。

▲林鑫川表示，境外資金匯回、台商回流成為銀行一個趁勝追擊的機會。（圖／記者湯興漢攝）

疫情有一好一壞 境外資金匯回、台商回流成契機

「台灣科技毛三倒四，銀行毛一到二就很厲害了」林鑫川坦言，今年疫情帶來一好一壞的影響，儘管低利率環境，對銀行獲利動能來說真的很困難，但好消息是台灣在信用風險成本控制得宜，違約率相當低，甚至還有聯徵中心，做為銀行在放貸、投資的參考標準，也讓銀行更有「底氣」、「信心」，如今境外資金匯回、台商回流成為一個趁勝追擊的契機。

展望下半年，林鑫川認為，悲觀、不悲觀是一體兩面的，儘管很不容易，但世界其他市場表現更糟糕，「台灣不是讓你飛黃騰達，但也不會掉到很深低谷」，反而成為星展集團布局的緩衝地帶，可說是一個很好的投資組合。

「我們是命運共同體」林鑫川強調，星展集團以亞洲市場為發展重點，而台灣正是整個亞太地區經濟中不可或缺的戰略位置，「可以想像如果沒有台灣，我們布局怎麼會完整」，更別談以亞洲市場為主的銀行，加上台灣有4大優勢，首先是開發財管業務，其次為提供中小企業金融服務、數位化服務，最後是台灣處於科技供應鏈的一環，直呼「我們當然要在這邊」！