影／星展銀總座首次公開「5L」領導心法　年輕人做好2事不怕沒飯吃

◎採訪：紀佳妘

◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／紀佳妘

從2001年加入星展行列後，林鑫川歷經稽核、企業金融、營運風險管理等多元業務領域，2011年起擔任星展台灣的監察人，經常與台灣經常有業務往來，直到2018年6月正式外派來台，這是星展銀行（台灣）總經理林鑫川人生第一次擔任總經理的職務，首度公開「5L」帶人心法。

「互信是最重要的基礎」林鑫川認為，互信建立在專業本事、發揮專業、自律共3個基礎上，舉例來說，一位房貸業務如果講不出，現在哪區的房地產最夯，「等於沒有專業本事，即不符合誠信基礎」，或是即使有專業知識，但無法發揮，一樣也不合規。

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▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川。（圖／記者湯興漢攝）

互信是經營團隊的基礎 「5L」原則帶人又帶心

至於如何充分展現專業，林鑫川表示，回歸到「5L」原則，首先是「Listen（聽）」，他觀察到以往在討論過程中，大家比較喜歡講、不喜歡聽，但最重要的是聽，唯有聽懂別人的論述，才能有效溝通；第二為「Learn（學習）」，同仁難免會犯錯，但要給予一個學習改善的機會，這是身為一個主管最重要的任務之一。

第三為「Link（串聯）」，在聽、學習之後，團隊與無法將不同的想法串聯起來，意味著做了很多事情卻不知為何而戰，等於無法成事；第四為「Leverage（槓桿）」，一個人成不了事，一群人才能走更遠，如同銀行的槓桿原則；第五為「Laugh（笑）」，碰到沮喪、消極時，選擇鼓勵同仁笑一笑，所有事情都可一笑置之，營造快樂的辦公氛圍，也能提高工作效率。

▲林鑫川首度公開「5L」帶人心法，他認為互信是經營團隊的基礎。（圖／記者湯興漢攝）

林鑫川指出，擁有上述互信基礎後，自律更為重要，因此在約束同仁前，對自己要求須更嚴謹，即便事情可能尚未達到目標，但至少要給主管「heads up...no surprises」，也就是讓上位者知道目前的進度，而不是給一個驚喜開天窗，「沒有互信什麼都是假的」，對他而言，以互信基礎來帶領一個經營團隊更為重要。

年輕人累積財富沒有一步登天 底氣打穩不怕沒飯吃

林鑫川談及年輕人理財規劃時，更關鍵的是財富累積，他認為，財富不只是以「金錢來衡量」，反而是年輕人想要累積財富，必須將基本功練好，並以5L原則建立個人品牌，也就是「工作做得好，不怕沒有工作，也不用找工作，機會自然來找你」，屆時不須擔心財富問題，如同川流不息般全部湧現你。

不過，林鑫川也坦言，財富累積沒有一步登天，也沒有捷徑，「每天都是努力耕耘的一天」，人生想要達到「富、貴、雅」的境界，建議趁年輕時，先把底氣打穩、建立個人品牌，一步一腳印累積經驗、財富，才不會落得「少年不努力，老大徒傷悲」的窘境。