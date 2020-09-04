影／最接地氣的外銀老總林鑫川　外派來台愛上傳統市場、誠品

◎採訪：紀佳妘

◎攝影：湯興漢、陳家豪

文／紀佳妘

星展銀行（台灣）總經理林鑫川是與台灣有緣的新加坡人，不但喜歡吃台味小吃美食，也喜歡逛傳統市場、誠品書店，就連台語歌也難不倒他，可說是最「接地氣」的外商老總。

2018年6月外派來台的星展（台灣）銀行總經理林鑫川，雖然上任才2年多，從業務、公益到日常生活，都相當融入台灣。事實上，他與台灣關係相當密切，他的外祖父是中華民國當年派駐新加坡領事館的秘書，父親則從福建第一代移民新加坡，母親則在新加坡出生；對他來說，國歌也不陌生，也是為什麼對台灣了解如此深刻，「這是一種歷史、文化、家庭的牽絆」。

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▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川。（圖／記者湯興漢攝）

與台灣淵源深厚 外派來台充滿期待

林鑫川小時候家裡開雜貨店，安裝一台「麗的呼聲（Rediffusion）」，每天24小時播放各種方言的節目及音樂，從早期的文夏、劉文正、鄧麗君、費玉清到現在的周杰倫等耳熟能詳的歌手，林鑫川從不缺席，對他的中文訓練是有助益，加上初中念的是中英並重的學校，也與來自台灣的轉學生當起朋友，培養出深厚的中文底子，造就他的中文、閩南語均流利。

「我第一次出國就是來台灣」林鑫川笑說，在高中畢業前，跟著學校管樂團到台灣展開為期9天的巡演演出，第一站就到台北南門國中，中文流利的他也順理成章成為主持人，再度加深與台灣間的連結。

回想起外派經驗，林鑫川表示「我不是第一次離鄉背井」，過去曾到紐約工作2年，西方社會的文化帶給他無比震撼，對比外派到台灣工作的第一個想法，認為是「理所當然」的心境，因為他對台灣不陌生，因工作關係常來台出差，甚至於2014年轉任董事，可說與台灣關係密切。

▲林鑫川與台灣淵源深厚，因此外派來台第一個念頭反而是充滿期待。（圖／記者湯興漢攝）

對林鑫川而言，外派來台，反而是很期待的，台灣還有值得開發的優勢，首先是因語言關係，英文也許沒那麼流利，因此想要扮演台灣同仁與新加坡總部之間的溝通橋樑；其次加深助台灣與新加坡的連結，提高該行知名度，不少人不知道星展銀行是新加坡來的銀行，還以為是星辰銀行，因此他笑說「昨日星辰，未來星展」；最後是協助台灣人才登上國際舞台，因此外派來台是一件充滿期待的事。

愛逛菜市場、誠品 最接地氣的外商老總

來台後儘管工作繁忙，林鑫川認為，工作與生活是一體的，最重要的是「對自己負責」，透過規律運動保持健康體況，愛唱歌的他，也靠寫歌創作來紓解身心，因此掌握身心狀態後，就要「對家人負責」，儘管與家人分隔兩地，但每天仍抽出空檔以視訊的方式盡到陪伴責任。

最後則要有「自己的生活圈」，來台2年多的林鑫川享受在地生活，也與台灣人打成一片，常常到附近傳統市場逛逛，碰到攤販的大哥大姐就會閒話家常，直呼與有人情味的台灣人根本是「一拍即合」，而誠品書店更是他的好朋友，同時也講求看書「緣分」，哪本書吸引人就看，並沒有固定看哪類型，無論是歷史、藝術、文化、哲學、科技等書籍，能夠與日常生活相結合的書基本上都來者不拒。