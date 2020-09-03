台積電文教基金會贊助《老子辛說》　已捐3000套有聲書給校園學子

▲台積電文教基金會重視國學哲思，今年再度贊助IC之音竹科廣播製作出版《老子辛說》。左起為台積電文教基金會執行長許峻郎、台積電文教基金會董事長曾繁城、國學大師辛意雲教授、IC之音竹科廣播總經理張令達。（圖／台積電文教基金會提供）

財經中心／台北報導

台積電文教基金會重視國學哲思，致力經典活化，連續10年贊助辛意雲教授製播「中國經典系列」廣播節目，並支持出版《論語辛說》、《莊子辛說》、《墨子辛說》等系列有聲書；今年再度贊助IC之音竹科廣播製作出版，由辛意雲主講之《老子辛說》道德經全集有聲書，精闢詳析「老子道德經」81章內容。

台積電文教基金會為讓人文教育向下紮根，歷年來共計捐贈超過3000套有聲書至全台高中職、大專院校中國文學、哲學等相關科系等逾200個單位，引領青年世代領略經典的智慧。

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▲台積電文教基金會董事長曾繁城。（圖／台積電文教基金會提供）

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，老子這位神秘的哲學家所留下的五千字「道德經」，奠定了中國抽象哲學思考的基礎，影響後世甚大，今年集結廣播節目菁華推出的《老子辛說》有聲書，期盼讓老子的「道」在喧囂的時代中點燃明燈，透過數位傳播、有聲書等各種形式影響社會。基金會希望透過辛意雲教授系統性又活潑的講解，讓論語、老子、莊子、墨子等大思想家的智慧，能以貼近生活的方式觸及大眾及學子。

辛意雲教授為國學大師錢穆先生的弟子，數十年來以傳揚國學為己任。他特別感謝台積電文教基金會多年來的支持與仗助，讓自己有機會於每週一集的廣播節目中持續與聽眾交流，也因此培養出許多海外聽眾，相互交流學習心得。

辛意雲表示，讀老子能生大智慧，此書亦被世界公認為在思想上最具抽象性、普遍性和整合性的一本書，值得世人重視。他期待我們能以先民的智慧為本，去看當前世界面臨的問題，進而開創新局、走出新的路。

▲國學大師辛意雲教授。（圖／台積電文教基金會提供）

IC之音竹科廣播總經理張令達表示，《老子辛說》有聲書集結兩年講述， 126集節目菁華，辛意雲教授從哲學、文學經典的角度出發，逐章細讀，分享「道可道，非常道；名可名，非常名」的哲思瀚海。

繼《老子辛說》後，3月起辛意雲教授再度為廣大聽眾全新主講〈辛意雲說詩經〉，同樣深受聽眾喜愛，經常能收到海內外聽眾引經據典回應辛老師的信件或留言，彷若空中私塾。

台積電文教基金會為達到「經典扎根」的目標，近年陸續捐贈有聲書給全台共計130餘所的高中職，今年更擴大至全台大專院校包括中國文學系、國文系、華語系與哲學系等相關科系逾60個單位，獲得校園熱烈迴響，歷年累積已捐贈3000套有聲書。