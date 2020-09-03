　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

台積電文教基金會贊助《老子辛說》　已捐3000套有聲書給校園學子

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為台積電文教基金會執行長許峻郎、台積電文教基金會董事長曾繁城、國學大師辛意雲教授、「IC之音」竹科廣播總經理張令達。（圖／台積電文教基金會提供）

▲台積電文教基金會重視國學哲思，今年再度贊助IC之音竹科廣播製作出版《老子辛說》。左起為台積電文教基金會執行長許峻郎、台積電文教基金會董事長曾繁城、國學大師辛意雲教授、IC之音竹科廣播總經理張令達。（圖／台積電文教基金會提供）

財經中心／台北報導

台積電文教基金會重視國學哲思，致力經典活化，連續10年贊助辛意雲教授製播「中國經典系列」廣播節目，並支持出版《論語辛說》、《莊子辛說》、《墨子辛說》等系列有聲書；今年再度贊助IC之音竹科廣播製作出版，由辛意雲主講之《老子辛說》道德經全集有聲書，精闢詳析「老子道德經」81章內容。

台積電文教基金會為讓人文教育向下紮根，歷年來共計捐贈超過3000套有聲書至全台高中職、大專院校中國文學、哲學等相關科系等逾200個單位，引領青年世代領略經典的智慧。

請繼續往下閱讀...

▲台積電文教基金會董事長曾繁城。（圖／台積電文教基金會提供）

▲台積電文教基金會董事長曾繁城。（圖／台積電文教基金會提供）

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，老子這位神秘的哲學家所留下的五千字「道德經」，奠定了中國抽象哲學思考的基礎，影響後世甚大，今年集結廣播節目菁華推出的《老子辛說》有聲書，期盼讓老子的「道」在喧囂的時代中點燃明燈，透過數位傳播、有聲書等各種形式影響社會。基金會希望透過辛意雲教授系統性又活潑的講解，讓論語、老子、莊子、墨子等大思想家的智慧，能以貼近生活的方式觸及大眾及學子。

辛意雲教授為國學大師錢穆先生的弟子，數十年來以傳揚國學為己任。他特別感謝台積電文教基金會多年來的支持與仗助，讓自己有機會於每週一集的廣播節目中持續與聽眾交流，也因此培養出許多海外聽眾，相互交流學習心得。

辛意雲表示，讀老子能生大智慧，此書亦被世界公認為在思想上最具抽象性、普遍性和整合性的一本書，值得世人重視。他期待我們能以先民的智慧為本，去看當前世界面臨的問題，進而開創新局、走出新的路。

▲國學大師辛意雲教授。（圖／台積電文教基金會提供）

▲國學大師辛意雲教授。（圖／台積電文教基金會提供）

IC之音竹科廣播總經理張令達表示，《老子辛說》有聲書集結兩年講述， 126集節目菁華，辛意雲教授從哲學、文學經典的角度出發，逐章細讀，分享「道可道，非常道；名可名，非常名」的哲思瀚海。

繼《老子辛說》後，3月起辛意雲教授再度為廣大聽眾全新主講〈辛意雲說詩經〉，同樣深受聽眾喜愛，經常能收到海內外聽眾引經據典回應辛老師的信件或留言，彷若空中私塾。

台積電文教基金會為達到「經典扎根」的目標，近年陸續捐贈有聲書給全台共計130餘所的高中職，今年更擴大至全台大專院校包括中國文學系、國文系、華語系與哲學系等相關科系逾60個單位，獲得校園熱烈迴響，歷年累積已捐贈3000套有聲書。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／美股道瓊暴跌800點　科技股創3月以來最大跌幅
「巨大海神」暴風圈達180km！環流對撞整排對流胞　豪雨來襲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

口罩國家隊加利想退出　經濟部：有藥證就有被徵用的義務

快訊／加速拋售！美股道瓊暴跌800點　科技股創3月以來最大跌幅

台積電文教基金會贊助《老子辛說》　已捐3000套有聲書給校園學子

美麗島民調「看好經濟者攀升」　謝金河：將出現黃金交叉

加利聲稱生產壓力過大　經濟部：政府撥給熔噴布都有用完

客戶拉貨需求升溫！智伸科8月營收年成長4.33%「續創單月新高」

花越多、存越快！超狂3招「購物理財法」懶人必學　月光族也有救

刷卡繳保費省摳摳！凱基中壽聯名卡最高回饋2%+12期0利率

跟著法人買股大賺千萬元　他曝關鍵祕密是「投本比」！

台新金傳賣彰銀3%持股　金管會：按規定要申報2次

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

街景變化、手指甲整年生長過程　他用缩時記錄生活...網：有毅力

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

口罩國家隊加利想退出　經濟部：有藥證就有被徵用的義務

快訊／加速拋售！美股道瓊暴跌800點　科技股創3月以來最大跌幅

台積電文教基金會贊助《老子辛說》　已捐3000套有聲書給校園學子

美麗島民調「看好經濟者攀升」　謝金河：將出現黃金交叉

加利聲稱生產壓力過大　經濟部：政府撥給熔噴布都有用完

客戶拉貨需求升溫！智伸科8月營收年成長4.33%「續創單月新高」

花越多、存越快！超狂3招「購物理財法」懶人必學　月光族也有救

刷卡繳保費省摳摳！凱基中壽聯名卡最高回饋2%+12期0利率

跟著法人買股大賺千萬元　他曝關鍵祕密是「投本比」！

台新金傳賣彰銀3%持股　金管會：按規定要申報2次

中職／統一獅踢館樂天保首位　泰迪交鋒王溢正

「超眼熟身影」出現《天能》　台灣人一秒抓到大彩蛋！長榮也驚訝

防疫必備！微星跨足「商務筆電市場」　搭載第11代英特爾處理器

凱特溫斯蕾、瑟夏羅南大談女女戀 金馬影展「同志片單」公開

加利被爆「陸製口罩混充」！晚間緊急聲明：都通過國家標準

2020熱搜三大瀏海！朴珪瑛、太妍、秀智選對瀏海瞬間減齡幼小臉

渣夫車震小三染菜花！　網爆「小四也是人妻」起底車頭燈女神

「低頭族」腳卡捷運月台縫隙！乘客猛推車廂救援　北捷：這是SOP

快訊／希臘發生規模4.3地震…深度7公里　雅典明顯搖晃

加利喊「快把我踢出國家隊」　經濟部：有義務被徵用

郭雪芙新戲「醜出新高度」　苦練旋轉飛踢...整骨師傻眼:尾椎整個捲進去

財經熱門新聞

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

「手滑」賣500萬股急買回還小賺　科技大老道歉

台積電第6！散戶最愛「持股Top20」揭曉

大樂透1.2億一注獨得　獎落台中市

口罩國家隊加利想退出　經濟部：有藥證就有被徵用的義務

下周國內汽油估上漲0.7元　中油擬吸收漲價幅度出爐

中秋應景刮刮樂平均每2張中1張

開放新密道、孔二小姐故居　林育生拿蔣宋家族圓山祕史生財

跟著法人買股大賺千萬　他曝關鍵

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

台積電文教基金會贊助《老子辛說》

報復性旅遊　東部3縣已見端倪

特斯拉概念股超夯！分析師大推「4檔潛力股」

3步驟選股　理工宅7年滾出2個千萬

更多熱門

相關新聞

台南等起飛！高科技廊道成型　5年增加4萬就業機會

台南等起飛！高科技廊道成型　5年增加4萬就業機會

最近的南台灣高科技圈非常熱鬧，原因不外乎台積電加碼南科投資，以及美光傳出將進駐橋科等利多消息，加上高鐵台南站的沙崙智慧綠能科學城以及楠梓加工區，5年內可望創造3.5~4萬人的職缺，整個南部科學廊道的就業人口將達到11.5~12萬人，對於產業發展、薪資水準和住宅需求都有提升效果。

台積電變最大利多？南科周圍新案未公開　預約2天破百單

台積電變最大利多？南科周圍新案未公開　預約2天破百單

謝金河：台積電將撐起台灣綠電產業！

謝金河：台積電將撐起台灣綠電產業！

保守型理財進股市　網推「這2支」

保守型理財進股市　網推「這2支」

散戶「295元殺出10張」後悔淚灑股市

散戶「295元殺出10張」後悔淚灑股市

關鍵字：

台積電台積電文教台積電文教基金會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

10歲童「小鳥0.5公分」　媽求救：拉一拉也沒變長

台南男「才剛來2發」房門秒打開

每天上班6hrs！神秘工作休4天「月薪1500」

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

「汽旅休息3hrs」遭員工闖入　公審文反刷萬讚

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

生日隔天被挖出！台中女童「塑膠袋包屍」慘死

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面