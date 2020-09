航跡曝「直接朝颱風中心開」…巨浪拍翻貨輪　5867頭牛與43人遇難

▲GULF LIVESTOCK 1貨輪遇險前航跡圖。(圖/翻攝自TWITTER/MarineTraffic)



記者王致凱/綜合報導

巴拿馬籍活體牲畜貨輪「GULF LIVESTOCK 1」疑似受梅莎颱風影響,2日凌晨在日本奄美大島附近海域發出遇險訊號後失聯,船上43名船員僅菲律賓籍大副被尋獲,其餘人員和船隻下落不明。菲籍大副表示,當時船隻在海上失去動力,遭大浪拍打傾覆,他落海後並未見到其他船員。

綜合日本放送協會、《今日日本》(Japan Today)報導,巴拿馬籍貨船Gulf Livestock 1於2日凌晨1時45分發出求救訊號,位置在鹿兒島縣奄美大島西方約185公里海域,當時梅莎颱風暴風中心正通過附近。

日本海上保安本部與海上自衛隊收到訊號後立刻前往搜救,至2日晚間10時左右,海上自衛隊一架偵察機在奄美大島西北方約120公里處海面,發現一名身穿救生衣的男子,救起後證實為45歲菲籍大副艾德瓦羅多(Sareno Edvarodo)。

▼日本救難人員救起菲籍大副。(圖/路透)



日本海上保安本部發言人引述艾德瓦羅多的說法,GULF LIVESTOCK 1輪當時先在海面上失去動力,接著就被狂風巨浪衝擊至船隻傾覆。艾德瓦羅多稱,他接收到最後的指示是穿上救生衣棄船,他跳入海中,但沒有看見其他船員。

日本海上保安本部表示,目前已經出動三艘艦艇、五架飛機和兩名潛水員,持續在附近海域尋找失蹤船員與船隻下落,希望能在海神颱風通過前尋獲失蹤者。發言人補充說,失蹤船員包括39名菲律賓籍、2名紐西蘭籍和2名澳洲籍。

日本海事單位將GULF LIVESTOCK 1輪的船舶自動識別系統(AIS)資料與颱風路徑疊加,發現該輪上月30日與31日,幾乎與梅莎颱風保持平行朝西北方向航行,但1日從與論島和沖永良部島之間水道通過後,船舶航跡逐漸與颱風中心越來越接近,但該輪直到當天晚間8點前幾乎沒有改變航向,隨後在2日凌晨發生事故。

船舶動態追蹤網站Marine Traffic在社群網站上分享船舶航跡圖,顯示GULF LIVESTOCK 1輪當晚幾乎是直接朝向梅莎颱風中心駛去。根據網站資料,GULF LIVESTOCK 1輪全長134米、寬20米,總噸位11947,建造於2002年。

紐西蘭外交部證實,GULF LIVESTOCK 1輪於8月14日離開紐西蘭內皮爾港(Napier),目的地為中國唐山京唐港,船上載有5,867頭活牛。紐西蘭初級產業部(MPI)表示,在GULF LIVESTOCK 1輪失蹤後,已經暫停批准活體牛隻出口。

▼GULF LIVESTOCK 1貨輪過去停泊在西澳洲弗里曼特爾。(資料照/路透)

Livestock carrier goes missing in the East China Sea



The GULF LIVESTOCK 1 has disappeared, probably hit by high waves & strong winds caused by typhoon #MAYSAK, our data shows. The search for the livestock carrier in load began as concern for the safety of 43 crew onboard rises pic.twitter.com/6H3yGOkUqr