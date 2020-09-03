加利聲稱生產壓力過大　經濟部：政府撥給熔噴布都有用完

▲加利科技。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩國家隊加利科技進口中國大陸製非醫用口罩，流入實名制通路遭勒令停工，加利科技負責人表示是因經濟部配額過高，生產壓力過大，經濟部工業局今（3）日回應表示，政府撥給加利科技的熔噴布都有用完，也曾獲得官方「附條件贈與」一台口罩生產機台，當時承諾生產的500萬片口罩已繳交，生產壓力過大的說法只是藉口。

經濟部長王美花表示，六月起開放部分口罩自由買賣後，就密切注意與監視廠商進出口狀況，加利確實有進口中國製口罩，「如果是我們徵用的廠商，又從中國大陸進來，我們會特別再去了解一下」。

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針對加利科技負責人表示是因經濟部配額過高，生產壓力過大才混裝中國大陸製口罩，經濟部官員回應表示，依據回報，加利科技購買口罩熔噴布多於配額標準，並自認有能力達到配額的產量，生產壓力過大的說法只是藉口。

加利8月進口337萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路，八里廠出貨的藥局及衛生所主要分布新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門與宜蘭縣及少數分配於台北市。

工業局表示，疫情爆發時，為增加口罩產能，曾遴選口罩生產廠商，通過者可獲經濟部「附條件贈與」口罩生產機台，條件是每一台新機台應生產500萬片口罩，其中120萬片須無償供給政府，其餘380萬片由政府依徵用價格徵用，若有轉讓或轉售，必須向工業局報備。

