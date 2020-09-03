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客戶拉貨需求升溫！智伸科8月營收年成長4.33%「續創單月新高」

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▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠「智伸科」（4551）公布2020年8月合併營收為6.86億元，續創單月營收新高，月增2.93%，年成長4.33%；累計前8月營收為43.81億元，年減12.16%。智伸科表示，以8月營收來看，隨著中國新車銷售市場的回溫，且主要客戶在備貨動能有緩步增加的態勢，營收已回復到去年的水準，帶動單月營收逐步良好的併購效益。

另一方面，智伸科旗下醫療、電子事業部的出貨表現持續暢旺，挹注智伸科兩岸生產基地的產能利用率提升、貢獻集團8月營收連續兩個月遞出年增率正成長的關鍵。

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智伸科進一步表示，併購旭申後，因擁有多元產品組合的優勢，包括汽油高壓泵浦本體、傳動系統零組件、電子零部件等已明顯感受主要客戶詢問度提高，良好的訂單能見度，創造未來整體營運長期穩健的成長動能，也大幅推進公司於新能源車、電動車的滲透率，提升智伸科於汽車產業市場的占有率表現。

展望第三季，智伸科維持審慎樂觀看法。由於第三季是汽車傳統產業暑休淡季，觀察主要新車銷售市場包括中國、歐洲等近期新車銷售數據來看，可見在車展、新車上市、政策刺激等因素下，消費者購車意願有所上升。

隨著時序步入第四季傳統產業旺季，智伸科指出，有望新車銷售加溫的整體動能帶動主要客戶拉貨力道提升，將有助於智伸科旗下主力汽車零組件產品保持良好銷售表現，並對整體營運帶來正面的挹注。

 

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