刷卡繳保費省摳摳！凱基中壽聯名卡最高回饋2%+12期0利率

▲凱基銀中壽聯名卡。（圖／凱基銀提供）

記者吳靜君／台北報導

保費年繳動輒數萬元的支出，所以每到繳交保費的時候，對民眾而言也是不小的負擔；凱基銀行今（3）日表示，與中國人壽推出「中壽聯名卡」不論是否為中壽的客戶都可以申辦，且新卡友還能享受最高2%的刷卡金回饋以及首年分12期零利率，在保險聯名卡市場中實用度相當高的現金回饋卡。

凱基銀表示，現行的保險聯名卡大多回饋紅利積點，或者指定保險公司、指定保險產品才可以回饋，又或者保費回饋與分期零利率只能二擇一。

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但是凱基銀行釋出好康，即日起到申辦中壽聯名卡，有繳保費需求的民眾不用在優惠中選擇，新戶首年享有中壽保費1%刷卡金回饋不限額與分12期零利率優惠，到年底之前刷中壽保費累計滿3萬元，還可以加計1%的回饋（每戶上限500元）等於刷中壽保費最高享受2%回饋。

凱基銀進一步說明，選擇「分期零利率」可減輕保費年繳一次繳清的壓力，又可享有年繳的保費優惠，是許多精打細算的保戶注重的環節。「中壽聯名卡」卡友刷中壽保費不限金額皆可輕鬆享分12期零利率，且次年也無須重新登錄設定，中壽保費皆自動享分期優惠。

舉例來說，三明治族陳先生原本以他行信用卡扣繳中壽的壽險、意外險及醫療險，為節省保費選擇一次年繳的方式，每年保費將近5萬元，為了減輕繳保費的壓力，陳先生申辦並以中壽聯名卡刷中壽保費，不僅可以分期12期零利率，還可獲得最高2%刷卡金共1000元回饋，平時消費還有1%無上限回饋。