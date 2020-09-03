台新金傳賣彰銀3%持股　金管會：按規定要申報2次

▲台新金控以55億元標下保德信人壽，為籌措資金不排除考慮處分3%彰銀持股。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

台新金控為籌措保德信人壽聘金，不排除考慮處分3%彰銀持股，外界關注金控獲准併購投資後，若要出售持股時，金管會今（3）日表示，按照規定，須向主管機關申報2次。

外界關注金控獲准併購投資後，若改變心意想要出售持股時，依規定須經過2次申報。首先根據金控公司投資管理辦法第10條規定，金控經主管機關核准投資並執行完成者，董事會決議通過轉讓被投資事業的持股，或解散被投資事業時，應於十日內檢具下列書件函報主管機關備查。

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金管會銀行局副局長林志吉說明，金控若想出售持股，需先提報董事會決議，經董事會通過後，10天內須向主管機關申報；若董事會決議處分持股後，按照規定，出售持股累積每超過1%，也要向金管會申報，持股超過10%者，每增減1%時，一樣也要在10天內向金管會申報。

另據銀行法第25條規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過5%，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過5%後，累積增減逾1個百分點者，也須從持有之日起十日內向主管機關申報。

此外，同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關申請核准。

換句話說，台新金目前持有彰銀約22.5%股權，若為籌措併購保德信人壽資金，有意出售3%彰銀持股，除了董事會決議通過處分持股須申報外，到下一個階段真正處分股權時，也須向金管會申報。