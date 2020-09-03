Visa：逾6成台灣人願用手機感應結帳　最愛在超商、搭車使用

▲根據調查顯示，台灣有高達62%的消費者願意使用手機感應收款方案進行支付，在亞太地區名列前茅。（圖／Visa提供）

記者紀佳妘／台北報導

疫情改變民眾金融交易習慣，根據Visa最新調查指出，亞太地區有超過半數的消費者願意使用手機感應收款方式結帳，其中台灣則高達62%，僅次於馬來西亞的64%，在亞太地區名列前茅。

根據「Visa亞太地區手機感應收款方案調查」發現，吸引台灣消費者使用手機感應收款方案進行付款的3大誘因依序為交易快速（63%）、不必攜帶現金（60%）以及簡易使用（52%）。

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Visa台灣區總經理趙麗芳表示，感應支付現今在台灣已是常態，佔Visa所有實體消費高達7成，手機收款與付款非常相似，也有相同的資安標準，差別在於卡片、手機、智慧裝置感應支付不需感應終端機，只要感應商家的手機即可付款，因此商家不需獨立終端機也可以電子收款。

調查發現，台灣消費者使用手機感應收款方案支付的首要疑慮為個資保護（61%），其次為財務資訊外流（54%）。Visa表示，手機感應收款方案提供買賣雙方多層資訊安全防護，以符合Visa對於安全支付的嚴格標準，且每一種解決方案都需通過繁複的驗證程序，包含由經認可的專業安全實驗室進行安全評估。

若詢問消費者最樂意在哪種消費場域使用手機感應收款進行付款，調查結果顯示，高達71%的台灣消費者選擇便利商店或生活雜貨，其次為大眾運輸（63%）如計程車，而美食街、小吃攤、行動餐車以及桌邊點餐則排名第三（53%），其餘則是美食外送服務、本地小商店、慈善捐款、居家到府服務。