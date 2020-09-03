平均通膨目標政策　美元何去何從？

文／理周教育學苑．方鈞

Q:8/27傑克森霍爾全球央行年會，Fed主席鮑威爾說：「Fed不以任何特定方法定義平均通貨膨脹，政策也不會由任一公式來決定，如果通膨上升至與目標相符，美聯儲將採取行動，並且長期穩定在2%的通膨預期將增強委員會促進就業最大化的能力。」代表通膨有機會超過2%，美國接受更寬鬆的通膨態度，接下來對美元有何影響？

A:受新冠疫情影響，大眾首度能由網路直播觀看全球央行年會盛事，今年主旨是「未來十年：貨幣政策的影響」，簡單來說，美國貨幣政策的新策略，就是新的通膨政策，將採取更寬容的態度，允許通膨上行到超過原本Fed設定的2%目標，容許通膨略超標的概念，也就是平均通膨，這一轉變可能會導致利率未來幾年維持在低水準，導致資金行情將持續。

平均通膨目標，指允許原本設定的通膨目標能超標，藉此調整通膨的預期，過去Fed通膨指標長期低於此水準，在接近2%目標，市場預期Fed會開始升息，而現在有機會超過2%，到底通膨增加對美國及全球貨幣市場有什麼影響？

通膨最大的政治社會成本是貨幣的實質消費力下降，使固定收入族群受損，加劇財富分配不均問題，在已經極度財富分配不均的美國社會，顯然不是最好的手段。然而美元於全球的超然地位使Fed有另一個方案—美元貶值，進而化解美國的債務問題，表面上，美元貶值與美國公債無直接影響，但各國非美體系的經濟體累積了大量的美元資產，如果美元貶值，吃掉的是他國的財富。並且美元做為全球支付的貨幣，如果美元走軟得更快，對各國經濟體的購買力也是直線下降，美元地位將不保，於匯市的吸引力可能難以持續。

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美國目前沒錢還債務，放任通膨上升大於2%，美元貶值的過程就是對美元信用的稀釋，影響美元在全球貨幣金融的地位，市場對美元已經產生不信任感，使得美國公債殖利率遭拋出，股債是相對市場，當美債下跌，錢就會往股市走，股市就會漲。

近期美元將持續走貶，投資人如果想換美元，可以再等一下，美債則建議盡量先別購買。因為資金效應，美股會持續高檔，資金也會流入其他股市，導致全球股市維持高檔，如果美元不斷走軟，股市可能會持續創高。

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