黃偉哲三度上購物台再破紀錄　王令麟加碼助攻40分鐘直播熱銷1200盒文旦

▲台南市長黃偉哲（中）三度化身購物專家，與購物專家怡君（左）、東森購物執行長彭鴻珷（右）力推鮮甜多汁的麻豆文旦，首播一開賣，短短40分鐘火速賣破600組、1,200盒。

記者洪菱鞠／台北報導

台南麻豆文旦遠近馳名，是歷年中秋最受歡迎的時節水果，為了幫小農拚一波銷售帶動買氣，台南市長黃偉哲三度化身購物專家，再上東森購物台教大家如何挑選鮮甜多汁的麻豆文旦，在熱情推薦下，又有東森購物董事長王令麟大力助攻，買再送50%東森幣回饋，短短40分鐘直播銷售突破600組、1,200盒，統計賣出3,600kg，再創黃偉哲上購物台為小農促銷的新高紀錄。東森購物彭鴻珷執行長表示預計兩天內2,000組將可徹底完售。

從關廟金鑽鳳梨、愛文芒果賣到麻豆文旦，黃偉哲第三次上電視購物LIVE節目現場，不僅帶來在地最優質的農產好物，叫賣功力也越來越厲害，尤其中秋節快到了，賣起來特別應景。他分享挑選好吃文旦的秘訣，從外觀及色澤來看，果皮摸起來光滑、表層毛細孔細緻，用手掌托起來有沉重感，果實形狀勻稱、底寬上尖呈短三角形，符合這些條件的話，代表果肉品質越佳。另外，如果要立刻品嚐，應選果皮呈淡黃色；若要久放，則是選果皮呈淡綠色。

▲挑選好吃麻豆文旦，不只看形狀、外觀及色澤，還要拿起來試試重量。

黃偉哲說，麻豆文旦的特色就是「好吃」，越老叢、越好吃，果肉纖維越細，吃起來甜度高，口感越好，香甜多汁的麻豆老欉文旦，今年更是外銷到加拿大多倫多和日本，海外消費者也能嚐到台灣的新鮮在地好滋味，而為感謝東森購物長期以來對於台南農漁產品的熱情支持，每次東森農場一開賣，總是能讓農友、漁友們訂單滿滿，此次特別分享給東森購物會員們，有機會買到最優質的麻豆文旦。

▲黃偉哲分享，麻豆文旦的特色是越老叢、越好吃。

▲東森農場嚴選台南麻豆文旦數量有限，想要嚐鮮的話，千萬不能錯過。

黃偉哲也提到，過去不管是推廣介紹鳳梨、芒果、越光米，回去後都會收到農民反應表示「市長，你們到東森賣得很好」，讓人覺得非常開心，因為東森在消費者和生產者之間做了一個很好的橋樑，讓農民有好收入，也讓消費者品嚐到優質美味的台南農產品，「東森購物不只是有社會責任的企業，做公益守護農漁民的這點，是我們一直來、來了還想再來的原因，也希望以後有更多機會和東森購物合作。」

對此，彭鴻珷表示，東森與每個縣市政府都保持良好的產銷關係，就是希望能在不同節令推出最好的東西給消費者，而東森農場已經做出一定的口碑，不僅品質好，價格又合理，通路平台與地方父母官的合作，更是一種強強結合，每一檔都有不錯的銷售成績，因此各地縣市長才會一來再來，當然，最重要的還是幫農民得到更好的收益。

東森購物長期支持在地優質農產，在王令麟號召動員下，東森集團旗下電視購物、購物網等多通路，不計成本愛心回饋與在地小農們站在一起，並邀廣大會員一起發揮愛心，今年起率先加入農漁產銷售國家隊行列後，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售表現亮眼。

東森農場秉持東森嚴選的精神挑選台灣各地好食好物，品質層層把關，均從產地直送宅配到府，在家就能品嚐到在地美味，推出後受到會員們的熱烈好評，也幫農民大拚內銷，而透過實際行動拋磚引玉，期望各界共同支持台灣在地農業。